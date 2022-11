Volley maschile A3: primo ko senza punti per Savigliano, Fano passa 3-0

Si ferma a cinque la striscia di vittorie consecutive del Monge-Gerbaudo Savigliano, che cede in tre set contro Vigilar Fano nella settima giornata del Girone Bianco della Serie A3 Credem Banca.

I sestetti iniziali

Savigliano si presenta all’incontro con qualche assenza di troppo: out Galaverna, anche Filippi non è al meglio della condizione. Simeon conferma comunque l’ex Cuneo in palleggio, Spagnol opposto, la novità Bergesio e Nasari di banda, Mellano ritorna al centro con capitan Dutto. Libero Gallo. Coach Castellano risponde con Zonta in regia, Marks opposto, schiacciatori Gozzo e Ferri, Maletto e Ferraro al centro. Libero l’ex Mondovì Raffa.

Primo set

L’inizio dell’incontro è di sola marca ospite: Fano parte alla grande e vola subito sullo 0-5, costringendo Simeon al primo time-out immediato. Savigliano entra in partita, guidato soprattutto dagli attacchi di Nasari e Spagnol, ma paga qualche imprecisione di troppo e non riesce mai ad accorciare: Marks mette a terra l’ace dell’8-15 e Simeon ferma di nuovo il gioco. Al rientro in campo Fano colpisce ancora con un muro su Bergesio e una schiacciatona di Marks che vale il +9 (8-17). Castellano opta anche per qualche rotazione, inserendo a gara in corso Carburi, Sabatini e Gori. Savigliano prova un timido rientro, ma il -6 si mantiene fino alla fine: è un attacco di Gozzo a chiudere i conti sul 19-25.

Secondo set

Savigliano parte bene nel secondo parziale: capitan Dutto, prima con un primo tempo e poi con un ace che piega le mani a Ferri porta i biancoblu sul 3-1. Un tocco a muro di Bergesio consente, però, ai marchigiani di rientrare sul 5-5 e poi di piazzare il sorpasso con un muro di Ferraro e un successivo attacco di Marks (6-8). Un primo tempo di Ferri vale il +3 (8-11), con annesso time-out di Simeon. Il divario si mantiene e il tecnico di casa stoppa ancora il gioco sul 13-16. Un ace di Spagnol riporta Savigliano a -2, ma ci pensa Maletto a mettere a terra il muro del +3. Fano ferma il gioco sul 21-23, con Nasari in battuta, ma al rientro in campo Mellano mura Marks e riporta i cuneesi a -1. Ferraro realizza il primo tempo che regala due set-point agli ospiti, ma Marks spreca il primo mettendo out in battuta. Fano ferma ancora il gioco con Trinchero subentrato per la battuta: al rientro in campo i marchigiani contrattaccano bene e Ferri chiude bene sul 23-25.

Terzo set

Due novità per Savigliano: Rainero per Mellano al centro e Rabbia nelle rotazioni come libero. Dopo una prima fase di studio, un ace di Marks porta gli ospiti sul +3 (3-6). Un’ottima serie in battuta di capitan Dutto consente ai padroni di casa di piazzare la rimonta: due ace del centrale e un attacco di Nasari producono il 10-9. Fano rimette la testa davanti con un muro su Bergesio e ritorna a +3 con un attacco di Spagnol che si infrange sulla rete e un tocco della rete da parte del muro saviglianese (15-18). Time-out Monge-Gerbaudo. Fano sembra averne di più e dopo un lungo scambio si porta sul 17-21: Simeon ferma ancora il gioco. Un muro su Rainero e uno su Bossolasco scavano un solco che sembra insormontabile. Nasari sbaglia la pipe e Fano si ritrova sul 18-24 con sei match-point. È ancora Ferri a mettere a terra il pallone del definitivo 19-25.

Le dichiarazioni.

Al termine dell’incontro il libero e vice-capitano Daniele Gallo spiega così la sconfitta: “Oggi non eravamo a pieno regime, ma non possiamo cercare alibi. Affrontavamo forse la squadra più in forma del campionato e si è visto. Resta, comunque, una piccola battuta d’arresto in un percorso fin qui ottimo. Da lunedì si torna in palestra più carichi che mai, perché ci attendono altre partite importanti”.

Monge-Gerbaudo Savigliano-Vigilar Fano 0-3

Parziali: 19-25, 23-25, 19-25

Monge-Gerbaudo Savigliano: Filippi 2, Spagnol 14, Bergesio 5, Nasari 12, Dutto 7, Mellano 4, Gallo (L), Rabbia (L2); Trinchero, Rainero 1, Bossolasco; N.E. Calcagno. All. Simeon.

Vigilar Fano: Zonta 3, Marks 25, Gozzo 5, Ferri 8, Ferraro 9, Maletto 5, Raffa (L); Carburi, Sabatini, Gori; Roberti, Galdenzi. All. Castellano.Durata set: 24’, 29’, 26’