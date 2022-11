Volley maschile Serie C: il VBC Mondovì Villanova rispetta il pronostico e piega 3-0 il Chisola

Il VBC MONDOVI’/VILLANOVA rispetta pienamente il pronostico favorevole e piega con un rotondo 3-0 (25-14,25-12,25-19) il Chisola penultimo in classifica generale. Grazie a questi ulteriori 3 punti i monregalesi restano sempre agganciato al treno che porta ai play-off promozione, a cui si qualificano le prime 3 di ciascuno dei 2 gironi.

“Questa con il Chisola – afferma al termine Massimo Bovolo – era una partita dove avevamo tutto da perdere, ma siamo stati bravi ad affrontarla con la dovuta attenzione e determinazione, conquistando 3 punti ampiamente meritati e mai in discussione. Abbiamo fatto una buona gara, commettendo pochi errori gratuiti e dimostrando una buona maturità. Ora testa alla partita di sabato a Collegno contro l’ Artivolley quinto, in cui l’ obbiettivo è quello di conquistare i 3 punti in palio.”

Massimo Bovolo ha operato un po’ di turn over, partendo con capitan Fabiano in palleggio, Maccagno opposto, Garelli e Paganelli in banda, Bertano e Berutti centrali, Basso libero, inserendo successivamente Penta, Bessone e Caldano.

Nel primo set vi è un certo qual equilibrio sino al 6 pari, poi il VBC MONDOVI’/VILLANOVA cambia marcia e va via, portandosi prima sul 12-8, poi sul 18-10, quindi sul 21-13 ed infine chiudendo senza alcuna difficoltà 25-14, mentre entrano Penta e Bessone.

Anche nella seconda frazione il VBC MONDOVI’/VILLANOVA parte con il piede schiacciato sull’ acceleratore e sta sempre saldamente avanti nel punteggio, portandosi prima sul 13-6, poi sul 18-9 ed infine chiudendo senza problemi 25-12, mentre entrano nuovamente Penta e Bessone. Nel terzo set, con Caldano e Bessone in campo sin dall’ inizio, vi è un po’ di equilibrio sino al 7 pari, poi il VBC MONDOVI’/VILLANOVA allunga e va via, portandosi prima sul 15-10, poi, con Penta nuovamente in campo, sul 22-15 ed infine chiudendo 25-19.

Sabato alle ore 18 il VBC MONDOVI’/VILLANOVA è atteso dall’ insidiosa trasferta di Collegno in casa dell’ Artivolley, che nell’ ultimo turno è stato superato in trasferta per 3-0 dal Valsusa ed in classifica generale si trova al quinto posto con 10 punti. Per i monregalesi l’ obbiettivo è quello di conquistare l’ intera posta in palio per migliorare ulteriormente la propria classifica e continuare il proprio percorso di crescita sia tecnico che tattico.

VBC MONDOVI’/VILLANOVA-= 3-0 (25-14,25-12,25-19)

VBC MONDOVI’/VILLANOVA: Fabiano (K), Maccagno, Garelli, Paganelli, Berutti, Bertano, Basso (L1), Fenoglio (L2), Penta, Bessone, Caldano, Genesio, Garello. ALL: Massimo Bovolo-Fabrizio Marchisio