Cuneo, mai così bella e trasformata, con un nodo da risolvere: la viabilità conseguente alla chiusura di Viale Angeli

Riceviamo e pubblichiamo:

Buongiorno direttore,

con la presente volevo evidenziare il notevole progresso che la città di Cuneo ha avuto in questi ultimi decenni, dopo un periodo di stazionamento, grazie a persone sia a livello comunale e provinciale lungimiranti, nessuno escluso, è scoppiata la bolla della trasformazione della nostra città.

Si è iniziato a parlare del raddoppio del ponte sul fiume Gesso, che sembrava una cosa senza senso, a rotonde a tutti gli incroci, tangenziale est-ovest, ponte Sarti, senza contare le migliorie che sono sotto gli occhi di tutti, dal Parco Parri a piazza Foro Boario, piste ciclabili, Piazza della Costituzione, corso Francia.

E poi fiori tutto l'anno a ogni ingresso della città e molto altro ancora. Insomma, Cuneo si è trasformata in molto meglio.

Rimane ancora qualcosa da definire, che sicuramente è sotto gli occhi di tutti ed è cosa comporta la chiusura del Viale Angeli: purtroppo questa scelta condiziona quotidianamente la sicurezza di passanti, abitanti e di chi transita in strade tipo via Bersezio, via Medaglie d'oro ,via Ghedini etc...

Purtroppo il guidatore deve districarsi tra varie peripezie per poter, da Cuneo alta, portarsi verso piazza Torino, idem al ritorno. Sicuramente è una situazione reversibile.

Inviterei tutti i cittadini a porre all'attenzione comunale una loro idea su come gestire questa situazione: sicuramente tra tutti sono sicuro salterà fuori una soluzione che toglierà questi problemi.

E se volete la ciliegia sulla torta, al mattino non troppo tardi andate al Santuario degli Angeli a godervi un bellissimo spettacolo.

Dario Ghisolfi