La visita del Comitato 10 febbraio al Memoriale della Divisione Alpina Cuneense

Sabato 12 novembre è stata per tutti noi una data da ricordare: il Comitato 10 Febbraio ha fatto visita al Memoriale dell’eroica Divisione Alpina Cuneense.

Con la presenza del Presidente del Comitato Memoriale e di un alpino accompagnatore, abbiamo passato ore immersi nella storia di un corpo glorioso che ancora oggi è protagonista in scenari di tutti i tipi.

Il memoriale è composto da molti reperti unici e di importanza inestimabile, tra questi non abbiamo potuto fare a meno di soffermarci a osservare gli oggetti di Mario Maffi, il primo alpino inviato ad indagare dentro le foibe.

Maffi tornerà da quella missione sconcertato da ciò che vide in quelle terre. Fece silenzio per cinquant’anni poi raccontò la sua verità scritta anche nel libro “1957 Un Alpino alla scperta delle foibe”.

La visita si è poi conclusa nella parte dove sono esposti i cimeli degli alpini moderni.

Per tutti noi del Comitato una giornata speciale, tra amici che ci hanno fatto sentire a casa, ma soprattutto hanno trasmesso il rispetto, l’amore e il senso del dovere verso la bandiera che portano in tutto il mondo.

Particolare emozione ha suscitato l’alza bandiera accompagnata dall’inno nazionale con tutti i partecipanti a cantare con la mano sul cuore.

Abbiamo regalato il libro del Comitato agli amici Alpini, in segno di gratitudine nei loro confronti e per non dimenticarci che è stato proprio un alpino ad essere inviato per primo ad indagare sulla tragedia delle foibe.

Il senso d’amor patrio ci accomuna e l’orgoglio di portare quella bandiera italiana ovunque è per noi motivo di profondo senso di stima e riconoscenza.

Il Presidente del Comitato 10 Febbraio, Denis Scotti