A Castiglione Falletto il 2023 inizierà coi lavori alla nuova struttura per Poste, ambulatorio e Protezione Civile

Un totale di 450 mila euro, saliti a 500 mila (la differenza messa dal Comune) per il rincaro prezzi, un anno di ritardo per intoppi burocratici e per la stipula del mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti, un servizio che, per forza di cose, è ancora erogato in un container.

Questa è la situazione che, a ottobre 2021, si vive a Castiglione Falletto, dove l’ufficio postale è costretto a operare in un container posizionato in piazza Vassallo, ai piedi del paese. Ora il quadro è completo, e i lavori alla nuova struttura partiranno nei prossimi mesi, per essere terminati entro l’autunno del 2023. E, nell’edificio che sorgerà, ci sarà posto per le Poste, l’ambulatorio medico e la sede della Protezione Civile.



«Purtroppo c’è stato un ritardo di un anno - afferma il sindaco Paolo Borgogno - a causa di lungaggini burocratiche e per i tempi di stipula del mutuo. A ottobre 2021, pur di mantenere il servizio nel paese, soprattutto a favore delle persone anziane che avrebbero trovato difficoltà a recarsi presso lo sportello più vicino, situato al Gallo, abbiamo optato per la soluzione provvisoria del container, che, in origine, avrebbe dovuto durare solo pochi mesi. Oltre a questo ritardo e comprensibile disagio, ora ci troviamo a dover iniziare i lavori con più del 10% del costo originario, a causa dei rincari delle materie prime.



Se da un lato abbiamo sempre portato avanti il progetto della nuova struttura, in cui crediamo fermamente, dall’altro siamo rammaricati per il ritardo non dovuto certo da noi. Ma guardiamo al bicchiere mezzo pieno: in paese avremo un edificio con tre servizi importanti, comodo da raggiungere e dotato di parcheggi. Entro la fine dell’anno i lavori saranno appaltati tramite gara nazionale, visto l’importo dei lavori, e, tempo permettendo, inizieranno a gennaio 2023, con l’intento di consegnare l’opera entro l’autunno 2023».