Aprire un reparto dialisi a Mondovì, Robaldo: "Bene la posizione di Forza Italia, ci lavoriamo da tempo"

"Sono diverse le persone che in questi mesi mi hanno interessato per porre l’attenzione su un tema specifico, di particolare importanza e cioè la mancanza di una struttura adibita alla dialisi presso l’Ospedale di Mondovì." - così scriveva il coordinatore monregalese di Forza Italia, Giampiero Caramello alcune settimane fa (leggi qui).

"Oggi le cure per i pazienti sottoposti alla dialisi vengono somministrate nell’ospedale di Ceva, unico punto di riferimento per il territorio monregalese." - aggiungeva Caramello nella nota - "La realizzazione di un reparto dialisi presso il Nostro Ospedale sarebbe possibile poiché il nosocomio dispone di spazi ad oggi inutilizzati, i quali potrebbero essere impiegati per la predisposizione di una struttura dedicata a quella parte della medicina. E’ una sfida importante, soprattutto in questo momento economico difficile, che però il Piemonte, l’ A.S.L., la Provincia di Cuneo e la Città di Mondovì, manifestando disponibilità nella collaborazione, possono e devono vincere… insieme per il bene del malato."

L'appello non è rimasto inascoltato, il sindaco, Luca Robaldo risponde così alla proposta: "Da tempo la Comunità monregalese chiede che venga attivato anche a Mondovì il servizio dialisi. Per questo motivo credo che la proposta del coordinatore di Forza Italia, Giampiero Caramello, vada nella giusta direzione, rafforzando questa richiesta.