Controllo impianti termici in Granda: 175 caldaie ispezionate, 66 sanzioni

I dati sui controlli degli impianti termici effettuati da Arpa Piemonte nella stagione termica 2021-2022, periodo convenzionalmente compreso tra il 1° agosto 2021 ed il 31 luglio 2022, confermano la presenza di criticità e violazioni.

Sono stati controllati quelli dotati di generatore con maggiore anzianità e potenza termica, caratteristiche che possono determinare un maggiore impatto ambientale delle emissioni. In particolare, sono state controllate in particolare le caldaie centralizzate dei condomini.

In Granda le ispezioni sono state 175 su un totale di 1186 totali in Piemonte.

Di questi 175, 16 impianti sono stati segnalati per il mancato rispetto delle norme inerenti la sicurezza degli impianti, per la non conformità o la mancanza di certificazioni. Meno del 10%, quindi, è risultato fuori norma, con conseguente segnalazione agli organi competenti, dai Comuni ai vigili del fuoco.

Sanzioni, invece, per 66 impianti. In media, pari al 23% degli impianti verificati. La maggior parte delle violazioni, pari all’incirca al 57% dei casi, è dovuta al non rispetto dei valori minimi di rendimento dell’impianto, mentre in circa il 32 % dei casi è stato accertato il superamento del limite di NOx.

Il restante 11% dei casi ha riguardato violazioni relative alle norme sull’efficienza energetica, quali mancata manutenzione dell’impianto o mancata installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione.Il numero di controlli effettuati sugli impianti termici nella stagione termica 2021-2022 è stato maggiore, pari a circa il doppio, di quello della stagione 2020-2021, confermando un trend di notevole crescita dei controlli negli ultimi anni.