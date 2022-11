Cuneo, in occasione di “Scrittorincittà" una vendita speciale organizzata dall'associazione “Alunni San Tomaso”

In occasione di “Scrittorincittà 2022” l’associazione “Alunni San Tomaso” organizza la vendita di uno stock di libri recuperati dalle soffitte del collegio San Tomaso, chiuso come scuola dal 1972 e da due anni privo anche della residenza dei religiosi. Era la biblioteca della scuola apostolica (seminario) dei padri gesuiti, giunta al San Tomaso di Cuneo dalle sedi precedenti di Monaco Principato e di Muzzano: per questo ci sono libri risalenti a fine ‘800/inizio ‘900.

La maggior parte di essi sono di narrativa, italiana e straniera, ma ci sono anche trattati di varie scienze, ovviamente superati nei contenuti ma suggestivi nelle loro edizioni ormai centenarie. Un’occasione per i cuneesi e per i visitatori di Scrittorincittà per ritrovare libri della loro infanzia, o dei loro nonni e bisnonni, molti dei quali ormai fuori commercio e non più di interesse per le case editrici.

Il ricavato, da offerta libera, verrà inviato a tre padri gesuiti che si sono formati al San Tomaso e che ora sono missionari in Madagascar. I libri saranno esposti, per la vendita con offerta libera, da venerdì 18 a domenica 20 novembre (9-12,30 e 14,30-19), nell’atrio del collegio, con ingresso da via Statuto 14. Info 335.6875934.