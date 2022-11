Eccellenze locali protagoniste a Mondovì con "Cavoli tuoi", il Comune: "Orgoliosi delle tante presenze"

«Un onore e un piacere aver preso parte, la scorsa domenica, alla nuova edizione di “Cavoli Tuoi”. Un onore aver constatato la qualità degli espositori e la vivacità dei tanti volontari che hanno lavorato per la buona riuscita dell’evento. Un plauso agli “Amici di Piazza” e alla “Funicolare” e un sincero ringraziamento a Domenico Mantella, ideatore e regista di una manifestazione che individua le eccellenze del territorio e sa promuoverle in modo credibile e sinergico. Un piacere, poi, da semplice fruitore, aver degustato e acquistato prodotti buoni, puliti e giusti, indissolubilmente legati alla nostra terra e alla nostra tradizione.

Per tutta la domanica piazza Maggiore è stata vetrina d'eccezione per i più rinomati prodotti ortofrutticoli del Piemonte, a partire dal porro di Cervere (consorzio) sino ai presidi Slow Food del cardo gobbo di Nizza Monferrato, del fagiolo di Badalucco, della piattella canavesana, della rapa di Caprauna e del peperone di Carmagnola, passando per le mele della Garzegna e della Valle Bronda, i nashi di Piozzo, le patate della Bisalta, le carote di San Rocco Castagnaretta. Tra le bancarelle anche produttori di derivati, marmellate e miele. Un’occasione particolare, unica, per poter confrontare ed apprezzare sapori e fragranze di varietà diverse.

"L’intento – anticipava Mattia Germone, presidente “La Funicolare” – è stato quello di riprendere e continuare una tradizione antica, mettendo a disposizione dei visitatori il meglio dei prodotti tipici della terra, scelti fra quelli che meglio rappresentano il territorio, il tutto unito ad arte e cultura. I numeri di Peccati di Gola evidenziano il grande interesse per le eccellenze enogastronomiche del territorio, siamo dunque orgogliosi di poter illuminare una nuova vetrina a distanza di pochi giorni. Dalle 50 mystery box (all’esordio) agli oltre 15000 pasti distribuiti dalle Osterie dei golosi ed ai 10.000 dello street food, 150 espositori, circa 250 persone ai laboratori Slow Food, sold out per i giochi dei bambini: Mondovì è capitale del gusto, unita a bellezze architettoniche che ne completano l’offerta culturale".

Il pranzo ha visto protagoniste le le tradizionali zuppe del territorio: nelle ultime edizioni pre-pandemia il numero di pasti serviti si avvicinava sempre alle duemila unità. Il menù proponeva il minestrone di trippe, por e coj, la cisrà di Dogliani, la zuppa di ceci di Nucetto, la vellutata di zucca di Piozzo, fagioli con le cotiche di Bagnasco, crauti e cotechini e, per finire, le frittelle e strudel di mele della Garzegna (De.Co.). Alla ricca offerta si aggiungerà anche una specialità proveniente dalla città gemellata di Carmagnola: la peperonata con la salsiccia.

Bilancio positivo per la manifestazione che ha richiamato pubblico da tutta la provincia e che ha premiato con il "Cavolo d'oro" 2022 il presidente di Fondazione CRC, Ezio Raviola per l’importante sostegno alla manifestazione.

"Onore e piacere, dunque, - aggiungono dall'amministrazione - ma anche orgoglio e soddisfazione nelle tante presenze registratisi a Mondovì. Più di 2.000 i passaggi in funicolare, a testimonianza di quanto l’enogastronomia sappia essere attrattiva e di come la nostra città debba proseguire nel suo cammino di valorizzazione delle eccellenze locali. “Cavoli Tuoi” è oggi una manifestazione dal carattere ben delineato che rientra a pieno titolo tra gli appuntamenti più importanti del calendario monregalese, grazie alla sua innata capacità di intercettare turisti e curiosi esogeni. Da qui, allora, dobbiamo partire per valutarne nei prossimi anni un eventuale allargamento ad altre zone di Piazza. La nostra Fiera di San Martino, insomma, come respiro lungo di “Peccati di Gola” in un percorso di crescita cittadina lineare e coerente".