I "Lou Dalfin" vincono il premio “Gianni Aimar: comunicare la montagna”

E’ il gruppo di rock occitano “Lou Dalfin” il vincitore della dodicesima edizione del premio “Gianni Aimar: comunicare la montagna” organizzato dalla Fondazione Giovanni Goria di Asti.

Il premio – un’opera dello scultore Michelangelo Tallone – sarà consegnato giovedì 1° dicembre alle 21 nel teatro “Magda Olivero” di Saluzzo dal presidente della Fondazione Goria, Marco Goria, a Sergio Berardo leader dei Lou Dalfin che quest’anno festeggiano i quarant’anni di attività.

Questa la motivazione del premio: "Per la continua ricerca musicale che ha contraddistinto in questi quarant’anni il gruppo impegnato in un’attività di primo piano nella promozione della lingua occitana, espressione di una cultura secolare, aggiornandola al linguaggio contemporaneo andando oltre i confini della tradizione e condividendola con un pubblico sempre più ampio".

Il premio, organizzato dalla Fondazione Goria, con il patrocinio del Comune e della Fondazione Bertoni di Saluzzo con la collaborazione di altri enti e associazioni ed è sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo.

Dopo la consegna del premio i Lou Dalfin terranno un concerto sul palco del “Magda Olivero”.

L’ingresso è libero e gratuito sino all’esaurimento dei 278 posti disponibili in teatro.