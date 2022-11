La Croce Bianca di Garessio non aumenta i tariffari ai residenti grazie al contributo del comune

La Croce Bianca Garessio ringrazia il Comune di Garessio per il contributo di 3.500 euro, servito a non aumentare i tariffari ai residenti sul territorio comunale per tutto il 2022.

"È nota la criticità dei trasporti dovuta ad aumenti pesanti per tutto il settore, dai carburanti, ai pezzi di ricambio, al blu diesel... Per il settore sanitario il problema si ripercuote maggiormente sui viaggi privati a carico della popolazione, tra cui le dimissioni ospedaliere, le visite con autovetture speciali e i viaggi per i malati oncologici - spiega il Consiglio Direttivo -. Ringraziamo l’Amministrazione comunale e informiamo la popolazione di questa collaborazione, auspicandone la continuità per gli anni a venire".