Montagna, tra prospettive e sfide. Roberto Colombero ospite di Quarta Parete

Montagna.

Se ne parla sempre più spesso. Tra cambiamenti climatici, risorse, green communities, bisogno di un ritorno ad una vita in natura. La montagna sembra essere la risposta a tanti dei quesiti e dei punti di domanda che il mondo sta affrontando in questi ultimi anni.

Eppure viene ancora vista come una categoria protetta, come se fosse un soggetto fragile.

Lo è, certo. Per la mancanza di servizi, per le distanze, per il divario digitale. Ma tante cose si stanno muovendo. E la conferma arriva da Roberto Colombero, presidente regionale dell'UNCEM. Ma, ancora prima, sindaco di Canosio e presidente della Comunità Montana Valli Maira e Grana.

In dialogo con Barbara Simonelli, parlerà della "sua montagna" e del successo della Valle Maira, capace di diventare attrattiva senza abdicare alla sua originalità.

Appuntamento stasera 15 novembre alle 21 su Targatocn e LavocediAlba e sulle nostre pagine Facebook per la trasmissione del martedì Quarta Parete, con la regia di Raffaele Massano.