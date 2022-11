Alba, la statua del Generale Govone negli spazi dell’ex caserma continua a far discutere

Continua a fare discutere la nuova collocazione scelta dal Comune di Alba per la statua equestre del Generale Giuseppe Govone, che nella sua storica collocazione di piazza Michele Ferrero ha dovuto fare spazio alla scultura realizzata da Valerio Berruti.



La scelta di collocarla all’interno della cittadella degli studi, tra corso Europa e corso Banská Bystrica, negli spazi che ospitarono la caserma intitolata allo stesso militare, era già stata al centro di una lettera di protesta diffusa dall’opposizione di Uniti per Alba ( leggi qui ).

Le stesse perplessità, riguardanti in special modo il profilo storico del militare (Isola d'Asti 1925- Alba, 1872), che fu poi parlamentare e ministro (nel governo di Giovanni Lanza, 1869-1870), sono poi state al centro dell’ultima seduta della I Commissione Consiliare, teatro del confronto andato in scena tra il consigliere di opposizione Fabio Tripaldi e l’assessore comunale ai Lavori Pubblici Massimo Reggio.



«Il General Govone fu ministro della Guerra - ha spiegato Tripaldi - e, come riferiscono i libri di storia non si distinse per l’attenzione al popolo, basti ricordare quanto avvenuto coi “Moti di Genova”. Ora la statua verrà posizionata in un luogo dove sono già presenti altri ricordi, tra cui il monumento dedicato ai Partigiani e una targa che ricorda i primi Caduti del 1943. Secondo noi dell’opposizione questa collocazione non è adeguata, come è inadeguato l’approccio dell’Amministrazione nel gestire questa situazione, perché ci aspettavamo maggior coinvolgimento degli studenti e dei cittadini, per trovare metri di confronto utili così a individuare una soluzione più consona. Ricordiamo che, in prima istanza, la statua sembrava destinata al cortile interno del Liceo Classico a lui dedicato».



«Non sono uno storico - ha ribattuto l’assessore ai Lavori Pubblici Massimo Reggio - e mi sono limitato a occuparmi dello spostamento del monumento. Certo l’iter è stato un po’ discrepante nel decidere il posizionamento, con la statua che subito sembrava destinata al cortile interno del liceo, che lo stesso Generale Govone aiutò a costruire grazie a un’ingente donazione, come fece peraltro per la scuola materna nel suo paese natale, a Isola d’Asti. Credo che al tempo il Ministro della Guerra fosse una figura sicuramente controversa ma, se collocata nel suo periodo storico, più consona alle decisioni del momento rispetto a una decontestualizzazione nel nostro periodo. La sua importanza per Alba continua: è stato anni nella piazza principale, ora verrà messo in una zona in cui era presente la caserma a lui dedicata, ora luogo di vita scolastica».



Nel frattempo l’inaugurazione della statua nella sua nuova collocazione è slittata. Inizialmente programmata per sabato 19 novembre, nel giorno dell'anniversario della nascita del condottiero, è stata posticipata di una settimana, al 26 novembre, a causa del maltempo dei giorni scorsi, che ha ritardo i lavori per la posa.