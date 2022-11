Alla Fiera Nazionale BEE la degustazione di formaggi di montagna con Campagna Amica

Formaggi da gustare, storie di pastorizia da ascoltare, voci dei produttori intrise di passione e orgoglio, sono gli ingredienti dell’incontro che Coldiretti Campagna Amica proporrà domenica 20 novembre a Villanova Mondovì nell’ambito della Fiera Nazionale BEE – Formaggi di Montagna.

L’incontro, dal titolo “Storie di Uomini e di Formaggi: degustazione guidata di formaggi ovicaprini e racconti di agricoltura eroica”, è organizzato in collaborazione con l’Associazione Regionale Allevatori Piemonte e nasce con l’obiettivo di svelare i volti e le voci dei produttori dietro i formaggi e di assaporarne l’origine.

Un maestro assaggiatore ONAF – spiega Coldiretti Cuneo – guiderà i partecipanti nella degustazione di quattro formaggi ovicaprini Made in Cuneo, diversi per stagionatura, composizione, razze ovicaprine di origine e territorio di provenienza, dalla valle Stura alla valle Tanaro, dalla valle Maira alle colline di Langa: sarà un viaggio sensoriale accompagnato dai racconti dei produttori per scoprire peculiarità, storie e aneddoti alla base di alcune eccellenze casearie delle nostre terre alte. I formaggi saranno degustati in abbinamento a vini del territorio.

Un’occasione speciale che Coldiretti Campagna Amica offre ai visitatori di BEE per conoscere e apprezzare il valore del nostro cibo, unico, diverso e sostenibile, restituire valore al lavoro degli imprenditori agricoli locali e diffondere tra i cittadini i vantaggi di un consumo alimentare a Km zero, genuino e consapevole, contro la minaccia incombente del cibo sintetico in un mercato sempre più globalizzato e standardizzato.

“A BEE portiamo il nostro impegno a tutela dell’agricoltura Made in Italy e della salute di tutti, con la nuova petizione ‘NO al cibo sintetico’ che Coldiretti promuove con Campagna Amica, Filiera Italia e World Farmers Markets Coalition per chiedere una legge che vieti la produzione, l’uso e la commercializzazione in Italia di cibo creato in laboratorio, dalla carne finta al latte senza mucche fino al pesce senza mari, laghi e fiumi, perché già ad inizio 2023 potrebbero essere introdotte a livello europeo le prime richieste di autorizzazione all’immissione in commercio degli alimenti in provetta che coinvolgono EFSA e Commissione europea” dichiara il Presidente di Coldiretti Cuneo Enrico Nada, che prenderà parte all’incontro.

“Siamo pronti a portare a BEE – aggiunge il Direttore di Coldiretti Cuneo Fabiano Porcu – un patrimonio agroalimentare che non possiamo permetterci di perdere. La biodiversità è ricchezza, vanto delle nostre campagne che ci impegniamo ogni giorno a preservare e a far conoscere ai consumatori contro le bugie del cibo sintetico, spinte dalle milionarie operazioni di marketing di colossi internazionali che, dietro l’alibi della tutela ambientale e del benessere animale, nascondono interessi speculativi che mettono a rischio stili alimentari naturali, fondati su qualità e tradizione”.

L’incontro-degustazione è in programma alle ore 16 nella struttura coperta in piazza della Rimembranza, è gratuito ma con posti limitati. Per partecipare occorre prenotarsi, fino ad esaurimento posti, via telefono (366 5752531) o email (eca.cn@coldiretti.it).

Infine, domenica in Fiera non mancheranno i produttori Campagna Amica a colorare di giallo il mercato del gusto di BEE tra le vie del centro di Villanova Mondovì.