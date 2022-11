Chiusa di Pesio piange la morte di Dante Miele, storico meccanico di 69 anni

Aveva fondato la Carrozzeria Miele nel lontano 1980 a Chiusa Di Pesio, prima in via Mondovì e poi spostata in via Beinette. Il mondo dei motori è in lutto per l'improvvisa scomparsa di Dante Miele, a soli 69 anni.

Ha accusato un malore nella sua abitazione ed è morto nella notte fra lunedì 14 e martedì 15 novembre all'ospedale Santa Croce di Cuneo.

Originario di Torino, si spostò per lavoro in Granda. A portare avanti il lavoro in officina i tre figli Roberto, Riccardo e Massimo, tutti appassionati di motori ed ex piloti. Lascia anche i nipoti Alessio, Andrea e Mattia.

I funerali saranno celebrati mercoledì 16 novembre alle 15 nella chiesa parrocchiale di Chiusa di Pesio.