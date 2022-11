"Dammi l'orologio, lo mostro al mio amico" e se la dà a gambe: condannato per furto

Il giudice del tribunale di Cuneo ha condannato un uomo, A.B., a due anni di reclusione e al pagamento di mille euro di multa per furto.

Ad essere stato ‘scippato’ del suo orologio vintage, un Panerai, un sessantenne cuneese. L’episodio è avvenuto a Cuneo, in Via Roma, nell’agosto 2021.

La vittima è un collezionista, appassionato di orologi che per hobby allestisce mercatini delle pulci, e quella sera incontrò l’imputato perché questi avrebbe dovuto presentargli un amico per l’acquisto di due orologi da collezione. Giunti sul posto, un bar di Via Roma, con la scusa di mostrarlo all’amico, A.B. chiese al cuneese di sfilarsi il Panerai e di consegnarglielo, per poi svanire nel nulla e darsela a gambe.

Il derubato tentò invano di contattarlo e avvertì subito la Polizia. L’orologio non venne mai ritrovato.