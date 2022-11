Morta a 61 anni Patrizia Romano, medico dell'ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo

E' deceduta all'età di 61 anni la dottoressa Patrizia Romano in Alleteo.

Medico in servizio presso il reparto di Malattie infettive dell’Azienda ospedaliera Santa Croce e Carle, per molti anni aveva lavorato presso Villa Santa Croce in corso Francia.

La donna due anni fa aveva scoperto un tumore che purtroppo non le ha dato scampo. Lascia il marito Gianpiero e la figlia Giorgia con Nicolò.

I funerali saranno celebrati domani 16 novembre alle 14.30 nella chiesa parrocchiale di San Paolo. La salma sarà poi trasportata al tempio di Magliano Alpi per la cremazione.