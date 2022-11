Commercialisti ed educazione finanziaria: alleanza da manuale a Rimini con Beppe Ghisolfi

Il Banchiere internazionale e scrittore fossanese, per la seconda edizione consecutiva sarà relatore d'onore al prestigioso convegno indetto a Rimini, presso la sala congressi dell'hotel Savoia, dal dottore commercialista Stefano Fabbri in qualità di presidente dell'associazione professionale My mind My investment e partecipato da illustri ospiti fra i quali il Professor Franco Bulgarini, massimo esperto di finanza comportamentale e a capo della società formativa 9Dots Srl.

Il Professor Ghisolfi è stato definito alla unanimità una vera e propria icona nel campo delle sinergie attivabili tra istituzioni, mondo delle libere professioni e disciplina dell'educazione finanziaria.

Una sfida raccolta a pieno titolo dal presidente Fabbri: "Oggi, il compito del commercialista tende sempre di più ad andare oltre funzioni di mera amministrazione o tenuta contabile, per svolgere invece una funzione di orientamento della propria clientela sui mercati finanziari e per collegare le opportunità offerte da questi ultimi con le possibili di agevolazione e di beneficio messe a disposizione dalle legislazioni e dagli ordinamenti in vigore, così da favorire una dinamica di rafforzamento patrimoniale e organizzativo associata a eventuali premialità di legge dal punto di vista fiscale sia per gli imprenditori, sia per i risparmiatori. Il commercialista, in tal senso, svolge un'azione di sostegno alla conoscenza corretta dell'industria finanziaria rendendola accessibile e laddove possibile opportuna e conveniente per una crescente clientela retail".