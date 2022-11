Meno rischi e meno costi con la cessione del quinto

Sempre più famiglie ricorrono a un prestito per l’acquisto di un bene o di un servizio e le domande di finanziamenti sono aumentate rispetto all’autunno 2021. Cresce anche l’importo medio richiesto dagli italiani. Tra le soluzioni di credito più gettonate c’è senza alcun dubbio la cessione del quinto.

Secondo i dati dell’ultimo Osservatorio Prestiti di Segugio.it, portale di comparazione che consente di trovare il finanziamento più adatto alle rispettive esigenze di spesa, oggi la cessione del quinto è più conveniente di un prestito personale.

Nel terzo trimestre, infatti, il tasso applicato ai prestiti personali è pari al 5,75%, mentre nei tre mesi precedenti la percentuale era pari al 5,48%. Condizioni sicuramente più favorevoli sono quelle applicate alla cessione del quinto: al primo posto si piazzano i dipendenti pubblici (3,24%), seguiti dai pensionati (3,91%) e dai dipendenti privati (4,37%).

I dati elaborati dall’ultimo Osservatorio fotografano, dunque, la forza di questa forma di finanziamento che prevede meno rischi e meno costi rispetto ad altre soluzioni di credito. Il rimborso del prestito è garantito, infatti, dalla presenza di uno stipendio o di una pensione e dalla copertura assicurativa prevista obbligatoriamente per legge. Le polizze Rischio vita-Rischio impiego scongiurano i casi di insolvenza per licenziamento o morte del richiedente prestito. Negli ultimi tempi, inoltre, ci sono anche promozioni vantaggiose per i clienti: sono tante le banche che si fanno carico, al posto dei clienti, del pagamento del premio assicurativo.

Come funziona la cessione del quinto?

I prestiti con cessione del quinto presentano un tasso fisso e una durata massima di 10 anni. Possono essere richiesti solo da dipendenti pubblici e privati con contratto a tempo indeterminato e da pensionati. Il rimborso delle rate viene effettuato dal datore di lavoro, in caso di dipendenti, o dall’ente previdenziale, in caso di pensionati, mediante addebito diretto della rata sullo stipendio o sulla pensione.

Si parla di “cessione del quinto” in quanto la rata mensile, decurtata direttamente dal salario o dalla pensione, non potrà mai superare 1/5 dell’ammontare complessivo della busta paga. C’è però un’eccezione che riguarda solo i lavoratori dipendenti. Questi possono richiedere, infatti, tramite il prestito delega, di aumentare l’importo della cessione fino ai 2/5 dello stipendio. Non a caso questo tipo di soluzione prende anche nome di “doppio quinto”: alla rata della cessione del quinto si aggiunge quella del prestito delega.

Il prestito delega non può essere richiesto dai pensionati e, inoltre, a differenza della cessione del quinto, può non essere concesso. Si può fare richiesta del “doppio quinto”, con un tetto massimo del 40% dello stipendio, sia contemporaneamente alla cessione che in un secondo momento.

Perché scegliere la cessione del quinto?

Oggi le condizioni contrattuali ci rivelano che la cessione del quinto è più favorevole di un prestito personale. Ma non è l’unico punto di forza di questa soluzione finanziaria. L’ammontare che si può ottenere con questo prestito cambia a seconda dell’anzianità lavorativa del richiedente prestito e all’importo dello stipendio. La rata dunque è legata al livello di retribuzione del cliente. Inoltre, a differenza di un prestito tradizionale, la cessione del quinto dello stipendio o della pensione si rivolge anche a chi ha avuto in passato problemi di natura creditizia e finanziaria. I requisiti di ammissibilità sono molto più elastici. A fungere da garanzia per il creditore sono il rapporto di lavoro o la pensione e la copertura assicurativa obbligatoria per legge. Questi due elementi fanno sì che l’operazione della cessione del quinto sia quasi a rischio zero per l’istituto di credito.