Slot machine Bingo: come distinguere tra le slot machine di classe 2 e di classe 3?

Le slot machine sono una vera e propria passione per molte persone, ormai in tutto il mondo. Vediamo insieme come distinguere le slot machine di classe 2 e di classe 3, con un occhio attento al gioco responsabile e al divertimento quando si ha davanti una slot machine, reale o virtuale che sia.

In molti articoli che trattano temi come i video poker, i video keno, le slot machine, le slot virtuali e tutto il mondo a loro correlato, si parla sempre di RNG: ma che cos’è? Te lo sei mai chiesto? RNG significa “random number generator” e significa letteralmente generatore di numeri casuali. Il RNG può essere considerato come il cervello di queste slot machine, da cui dipende l’esito della partita. Capirai bene che comprendere bene il funzionamento del RNG nelle slot machine è fondamentale non solo per sviluppare una strategia e scegliere la slot machine giusta alle tue esigenze, ma anche per capire e superare alcune delle credenze legate alle slot machine stesse. Una volta compreso il concetto di casualità di questo tipo di giochi, in particolare delle slot machine, il gioco delle slot machine viene vissuto in modo più sereno e responsabile. C’è solo un’eccezione nei giochi che si basano sul RNG: si tratta delle slot machine di classe 2. Questo tipo di slot machine (possiamo includere nella famiglia delle classe 2 i video poker e i giochi in stile keno) operano in modo diverso dalle slot machine a cui siamo abituati. Non ne troverai molte online e sono molto comuni nei casinò degli Stati Uniti, che in alcuni stati seguono regole particolari in merito al gioco d’azzardo e alle slot machine. Vediamo insieme che differenza c’è tra slot di classe 2 e di classe 3.

Ma ora scopriamo e definiamo cosa significa “slot machine di classe 3”: si tratta di una definizione molto facile e intuitiva. Non sentirai mai parlare di “classi” nei casinò degli Stati Uniti, poiché questo concetto deriva e si riferisce a proprietà e giurisdizioni regolate dall'Indian Gaming Regulatory Act. Questo atto stabilisce tre classi di giochi. I giochi di classe 1 sono definiti come "giochi indiani tradizionali, che possono far parte di cerimonie e celebrazioni tribali" e giochi sociali che hanno in palio premi minimi. Questa classe ricade sotto la giurisdizione dei singoli consigli tribali dei nativi americani. E cosa significa slot machine di classe 3? Le slot machine di classe 3 sono tutte quelle slot machine che vengono giocate al casinò. I giochi come la roulette e il blackjack appartengono alla classe 3 così come le slot machine e i video poker che trovi in qualsiasi casinò. Per quanto riguarda le slot machine, abbiamo accennato prima che sono giochi basati sul RNG. Ogni slot machine è programmata per restituire una certa percentuale di quello che incassa e questo dato è totalmente randomico. A ogni spin (o giro) hai la possibilità di vincere il jackpot se il RNG ha deciso così.

Prima di soffermarci sulle slot machine di classe 2, è bene capire bene come il governo federale degli Stati Uniti definisca questi “giochi di classe 2”. Secondo l'Indian Gaming Regulatory Act, i giochi di classe 2 sono i giochi comunemente noti come il bingo e giochi come pull tab, punch tabellone, barattoli di punta, bingo istantaneo e altri giochi simili al bingo. Tempo fa era comune per le tribù di nativi americani organizzare giochi di bingo ad alto rischio, partite frequentate perlopiù da turisti facoltosi in cerca di un po’ di fortuna. Ora questa pratica è diventata meno comune poiché i giochi sono diventati più tecnologici e gli operatori hanno cercato di ricreare nei loro casinò un'atmosfera più simile a quella di Las Vegas. In teoria, le slot machine di classe 2 rientrano nella famiglia di giochi che consente "ausili elettronici, informatici o di altro tipo" utilizzati insieme a un gioco del bingo. Le macchine di classe 2 sono per molti versi indistinguibili dalle slot machine di classe 3. In effetti, molte delle slot machine popolari che troveresti in un casinò di Las Vegas, le puoi ritrovare ricreate con le caratteristiche di una slot machine di classe 3. La grande differenza tra slot machine di classe 2 e slot machine di classe 3 è che i risultati di ogni giro si basano su giochi di bingo elettronici che coinvolgono più macchine in tutto il casinò. Se ti capiterà di giocarci, vedrai anche una piccola carta da bingo a led nell'angolo in alto a destra del gioco. Questi giochi di bingo sono svolti in background mentre il giocatore sperimenta un'esperienza di slot machine praticamente identica che avrebbe su una macchina di Classe 3.

Abbiamo parlato di slot machine di classe 2 e 3, ma veniamo ora alle slot machine più popolari in Italia, ecco la nostra top 10 delle slot machine che non devi perderti:

• Slot gallina

• Slot Goonies

• Slot Fantacalcio

• Sphinx slot

• Starburst slot

• Wild life slot

• Poker slot

• Pop slot

• Las Vegas slot

• Slot Egitto

