A Cuneo un "Caffè d'Arte" per i 150 anni dalla nascita di Pablo Picasso

Il prossimo lunedì 21 Novembre si rinnova l'appuntamento con l'Associazione Rigenerazione Culturale che porta un caffè d’arte tutto al presente con le opere di Picasso.



Il 2023 sarà il cinquantesimo anno dalla sua morte e in tutto il mondo si stanno organizzando tantissime mostre ed eventi culturali.



"Rigenerazione" desidera fare un momento di riflessione su questo importante artista che ha influenzato tutta l'arte del novecento.



Questa rassegna, a cadenza mensile, vuole essere un'occasione di confronto e dialogo sui temi culturali condivisi.



Picasso è considerato l'artista più importante dell'arte nel XX secolo, nato in Spagna ma vissuto a Parigi dove ha trasformato l'idea di fare arte, creando prima un movimento artistico, il cubismo, e poi diventando la primo artista start dell'era moderna.



Cosa sono i "Caffè d'arte"? Sono il frutto del nostro desiderio di riproporre gli storici "caffè", i circoli dove gli appassionati alle arti si trovavano per confrontarsi e dare dignità a nuove forme e idee, come succedeva a Parigi al Café Guerbois degli artisti impressionisti o a Milano al bar Jamaica dove alla fine degli anni cinquanta si ritrovano artisti come Piero Manzoni e Lucio Fontana. Con i Caffè d'arte vogliamo creare una comunità di appassionati per discutere e condividere arte in un'atmosfera libera e informale.



Il "Caffè d'arte" si terrà presso lo spazio/ristorante Dèco in Contrada Mondovì 2, Lunedì 21 Novembre, ore 18.00. Relatore della serata l'artista Domenico Olivero.