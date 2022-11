Al teatro della carne di Genola va in scena la colazione del contadino con i sette tagli di bollito

Al teatro della Carne di Genola si terrà, in occasione della 112^ Fiera del Bue Grasso di Carrù l’evento “Fuori Carrù”. Si tratta della tradizionale “colazione del contadino" a base di bollito come vuole la tradizione carrucese, con l’accompagnamento musicale del coro degli Amis d’la Madlana.

Durante la colazione saranno presenti i partner di Slow Food e dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo.

L’appuntamento è in via Garretta 8A per giovedì 15 dicembre alle ore 8,30, con la possibilità, su prenotazione, di visitare lo stabilimento di trasformazione delle carni.

Il menu prevede lo gnocco fritto con lardo, a seguire i ‘sette tagli’ della tradizione accompagnate dalle salse a marchio Cereal Terra. A chiudere gli agnolotti del plin con brodo di carne. Il tutto al prezzo di 30 euro.

Per info e prenotazioni è possibile contattare il numero 0172 726178 (interno oppure il 3492823360. Le prenotazioni dovranno pervenire entro lunedì 7 dicembre. I posti sono limiti.

La Fiera del Bue Grasso di Carrù è una festa ricca di tradizioni e di sapori antichi, che premia un lavoro lungo almeno quattro anni, basato sulla passione, la cura e la dedizione degli allevatori che crescono il famoso Bue Grasso in un connubio tra folklore e tradizione che prende forma e visibilità nelle grigie giornate invernali piemontesi.