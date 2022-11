Al via a Cuneo 'Scrittorincittà': Luciano Violante inaugura la 24^ edizione

Scrittorincittà torna a Cuneo da domani, mercoledì 16, a domenica 20 novembre per la sua XXIV edizione, e inaugura con Luciano Violante.

L'appuntamento si terrà nella sala blu del centro incontri della Provincia di Cuneo e avrà come titolo 'Non è ora di vendetta': un momento per riflettere sulla strada per ricostruire la fiducia tra magistrati, politici e cittadini. L'autore dialogherà con l'assessore Cristina Clerico di legittimazione della giustizia e di senso del servizio delle istituzioni a partire dal suo libro Senza vendette (Il Mulino), scritto con Stefano Folli.



Gli altri incontri della prima giornata

Oltre a Luciano Violante, gli ospiti della prima giornata saranno ABL Amici delle Biblioteche e della Lettura Odv, Roberta Angaramo, Christian Antonini, Ernesto Assante, Nicoletta Bertelle, Anna Curti, Giuseppe Festa, Roberta Giallo, Maki Hasegawa, Roberto Lauciello, Andrea Maggi, Sara Marconi, Fabio Marzano, Andrea Mati, Maxime Mbandà, Jack Meggitt-Phillips, Angelo Mozzillo, Antonia Murgo, Francesco Oggiano, Marco Paci, Sara Piazza, Anselmo Roveda, Lucia Scuderi, Luca Tebaldi, Linda Traversi, Alessandro Vicenzi, Danilo Zagaria.



Le giornate di scrittorincittà si chiudono come di consueto a teatro: alle ore 21.15 al Teatro Toselli, uno spettacolo su Lucio Dalla: il giornalista e critico musicale Ernesto Assante, autore, con Gino Castaldo, di Lucio Dalla (Mondadori) racconterà aneddoti seri, folli e divertenti del celebre cantautore e del mito creatosi intorno a lui, con alcune tra le sue più iconiche canzoni reinterpretate da Roberta Giallo, artista a cui Dalla si era particolarmente affezionato.



L'edizione numero 24

Come ogni anno scrittorincittà proporrà incontri, reading e laboratori per adulti, ragazzi e bambini con scrittori, giornalisti, artisti e protagonisti di tutti gli ambiti: dalla letteratura all'arte, dallo sport al cinema, dalla scienza alla musica. Dopo un’edizione completamente online dovuta alla pandemia da Covid-19 nel 2020 e una in modalità ibrida nel 2021, quest’anno scrittorincittà torna completamente in presenza, anche per le scuole, non solo nelle sedi del festival ma anche nelle aule.



L’aria è il tema conduttore di quest’anno. L’aria è invisibile, e ce ne accorgiamo solo se manca. È leggera, leggerissima, e diventa forte solo quando si muove. È intorno a noi, è dentro di noi, fa parte di noi. Al mattino la si cambia, per cominciare la giornata. Per tutto il giorno abbiamo desiderio di aria, che sia buona e nuova. A volte vorremmo cambiare aria, e non solo alle stanze di casa. Aria è lo spazio che abbiamo davanti per costruire, essere liberi, muoverci. Aria è quella che manca quando ci sentiamo oppressi.



Aria è l’ora di diritto che abbiamo tutti, anche in carcere. Le parole dei libri rimangono nell’aria, fuggono dalla carta e ci accompagnano, cambiandoci. L’aria diventa una riflessione sul senso delle cose, attraverso le parole e le immagini. È respirare per sentirsi vivi, è amore per il pianeta e per la sua natura, è la forza dello sport, è la scienza che ci permette di progredire. Con i ragazzi e le ragazze, l’aria è lo spazio per volare, è il luogo della fantasia, è quella che manca quando ti innamori e non sai che fare. È quella che vuoi, e la

desideri tanto, dopo due anni passati chiusi in casa. È uno spazio da costruire, insieme. Aria è una città da pensare, che non è fatta solo di edifici e strade, ma soprattutto di quello che le riempie.



Gli sponsor

Scrittorincittà è un’iniziativa del Comune di Cuneo, in collaborazione con la Provincia di Cuneo e la Regione Piemonte, ed è organizzato dall’Assessorato per la Cultura del Comune di Cuneo e dalla Biblioteca civica.



L'iniziativa è sostenuta dai main sponsor Fondazione CRC, Fondazione CRT e Fondazione Compagnia di San Paolo, dagli sponsor Confindustria Cuneo, WeCuneo, Confcommercio

Cuneo, dagli sponsor tecnici Open Baladin, Birra Baladin, CIA Cuneo, Auto Mattiauda, Cuneo Rent, Informatica System, Castelmar, Copro, Coldiretti Cuneo, Campagna Amica, e con la collaborazione di ACDA-Azienda Cuneese dell’Acqua, ABL-Associazione Amici delle Biblioteche e della Lettura, Promocuneo, ALC-Associazione Librai Cuneo e ATL-Azienda Turistica Locale del Cuneese.



La manifestazione è realizzata con il Patrocinio della Rappresentanza a Milano della Commissione Europea e la media partnership di Radio GRP.



Il programma è a cura di Stefania Chiavero, Matteo Corradini, Raffaele Riba, Giorgio Scianna, Andrea Valente.