Al WiMu di Barolo arrivano "Le verità sul vino"

Una collaborazione speciale tra Barolo & Castles Foundation e Turismo in Langa porta al WiMu di Barolo “Le verità sul vino”, l’evento del Museo del Falso e dell’Inganno del castello di Verrone.

L’appuntamento è per sabato 19 novembre, dalle 14 alle 21 (ultimo ingresso alle 19,30), quando i visitatori che entreranno al Museo del Vino e acquisteranno l’esperienza potranno accedere alle sale del castello Falletti seguendo un percorso tematico attraverso un’App a portata del proprio smartphone utilizzando la propria connessione dati per l’accesso a Internet. Una visita speciale e multimediale per scoprire appunto “Le verità sul vino”, al termine della quale i partecipanti riceveranno il calice per degustare il Barolo dei produttori locali. Tra le sale, inoltre, ci sarà in tenuta segreta anche il direttore artistico del Museo del Falso e dell’Inganno di Verrone, pronto a interagire con il pubblico.

L’evento “Le verità sul vino” è realizzato in partnership con il Comune e la Pro Loco di Barolo grazie al contributo della Fondazione CRC nell’ambito del bando Musei Aperti.

Info e costi: Verità #1: ingresso + utilizzo della Web App + degustazione di un calice di Barolo dei produttori di Barolo 14 euro (titolari Abbonamento Musei 12 euro) Verità #3: ingresso + utilizzo della Web App + degustazione di tre calici di Barolo dei produttori di Barolo 22 euro (titolari Abbonamento Musei 20 euro)

La prenotazione non è obbligatoria, ma consigliata.