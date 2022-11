Borgo San Dalmazzo pronta a riaccogliere "Sotto il Segno della Lumaca", la rassegna gastronomica della Fiera Fredda

Torna la rassegna gastronomica di Borgo San Dalmazzo e delle sue valli “Sotto il Segno della Lumaca” in occasione della 453ma Fiera Fredda, organizzata dall’Associazione Albergatori Esercenti ed Operatori Turistici della provincia di Cuneo, aderente a Confcommercio-Imprese per l’Italia-della provincia di Cuneo, in collaborazione con il Comune di Borgo San Dalmazzo e l’Associazione Ente Fiera Fredda.



Da anni l’iniziativa coinvolge i ristoranti e trattorie del Territorio, per gustare prelibati menù a base di lumache e prodotti tipici locali, un’occasione per assaporare le ricchezze gastronomiche.



Nell’arco delle prossime settimane, secondo le disponibilità di prodotto, i ristoranti identificati con il logo “Sotto il Segno della Lumaca proporranno menù caratterizzati dalla presenza “regina” del periodo, l’Helix Pomatia Alpina e dei prodotti stagionali (con prosecuzione fino al 1° maggio 2023), cucinati in un’armonia unica secondo le ricette della Tradizione ed interpretati dalla maestria degli Chefs.



“La promozione del Territorio – afferma Luca Chiapella, presidente di Confcommercio Cuneo – passa dalla buona cucina; si tratta di un’occasione per tutti gli amanti dell’enogastronomia, di scoprire le ricette e le proposte dei migliori chefs del territorio. Menù unici, imperdibili, esperienze senza eguali!”



I ristoranti aderenti che espongono il logo della rassegna, in continuo aggiornamento, sono:

- Borgo San Dalmazzo

Amunse a Monserrato

Hotel Ristorante Pizzeria Le Lanterne di Beguda

Ristorante Pizzeria Drago Tre



- San Defendente di Cervasca

Osteria Santino



- Cuneo

Il Grill del Lovera



- Entracque

Ristorante Real Park



- Pradleves

Albergo della Pace



- Piano Quinto di Roccasparvera

Ristorante La Fermata



- Andonno di Valdieri

Ristorante Ruota Due



- Valdieri

Locanda del Falco



- Valloriate

Albergo Ristorante Fungo Reale

Albergo Ristorante Tre Colombe



- Vernante

Bistrò del Nazionale



“L’aggregazione dei ristoranti e trattorie delle Valli Stura, Gesso, Vermenagna e Grana e di Cuneo nell’iniziativa “Sotto il Segno della Lumaca” – dichiara Giorgio Chiesa, presidente dell’Associazione Albergatori Esercenti ed Operatori Turistici della provincia di Cuneo – è un’importante collaborazione con il Comune di Borgo San Dalmazzo e l’Associazione Ente Fiera Fredda della Lumaca, che prosegue e si rinnova da oltre 20 anni, grazie ai nostri Chefs e Ristoratori, ambasciatori del gusto”.



“Come per il passato – conclude Chiapella – ai nostri ristoranti e le nostre trattorie va il ringraziamento per la preziosa collaborazione”.