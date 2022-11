Cuneo, ultimo appuntamento di "Incontri con l'autore": arriva Riccardo Gagliardi

"Incontri d’Autore" ricorda l’ultimo appuntamento musicale della Rassegna,, domenica 20 novembre, alle 16, allo Spazio Incontri Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo: “Piano Recital“, con Riccardo Gagliardi al pianoforte

Programma: Domenico Scarlatti (Sonata in mi maggiore K 380 :Allegro), Wolfgang Amadeus Mozart (Dodici variazioni in do maggiore K265, sull’aria “Ah, vous dirais-je maman”), Aleksandr Scriabin (Fantasia opera 28), Johannes Brahms (Variazioni e Fuga su un tema di Händel).

Nasce da entrambi genitori pianisti nel 1997. Inizia lo studio del pianoforte privatamente con il padre, docente al conservatorio di Perugia, sostenendo il pre-accademico all’istituto di studi musicali superiori Rinaldo Franci di Siena, e con il M. Piernarciso Masi. Nel 2016 si trasferisce a Monaco di Baviera per studiare all’Hochschule fur Musik und Theater sotto la guida della professoressa Margarita Höhenrieder-Dornier, docente con la quale si laurea nel 2020 e conclude il master ad indirizzo concertistico nel 2022. Attualmente si sta ulteriormente perfezionando frequentando il master di musica da camera sotto la guida della professoressa Silke Avenhaus alla Hochschule di Monaco e seguendo il corso triennale di direzione d’orchestra all’accademia internazionale Incontri col Maestro ad Imola sotto la guida del M. Marco Boni. Dal 2020 è diventato assistente principale del M. Höhenrieder a Monaco. Si è perfezionato con maestri di fama internazionale tra cui: M. Andras Schiff; M. Riccardo Risaliti; M. Ingo Dannhorn; M. Johann Schmidt; M. Piernarciso Masi. La sua formazione concertistica lo ha portato ad esibirsi nella scena musicale europea per numerosi festivals e stagioni sia come solista, in gruppo cameristico o con orchestre del panorama internazionale, tra cui: orchestra di Aquisgrana, orchestra filarmonica di Bacau Mihail Jora, orchestra Estrorchestra di Livorno.

Riccardo Gagliardi è vincitore di numerosi premi nazionali ed internazionai, tra cui: primo premio assoluto al concorso internazionale Lagny-Sur-Marne (Parigi, categoria “Jeune”), quattro premi in tre edizioni (4°, 2°, 1° premio e premio speciale per la migliore esecuzione di una sonata classica) al concorso internazionale “San Donà di Piave”, terzo Premio al concorso internazionale “Harald Genzmer” di Monaco, primo premio e primo premio assoluto al concorso nazionale “Città di Piove di Sacco”, secondo premio al concorso internazionale “Premio Sergio Cafaro” di Roma, nonchè il 2° premio al “Mozart e International Piano Competition” di Aquisgrana, terzo premio all'”Orbetello International Piano Competition”, terzo premio al concorso internazionale “Delia Steinberg” di Madrid, secondo premio al concorso internazionale “Maria Giubilei”, primo premio assoluto al concorso nazionale “Città di Riccione”, secondo premio al concorso internazionale “Premio Sergio Cafaro” di Roma, premio speciale della giuria al “Youth of Music International Competition” a Bucarest, primo premio assoluto al “Massarosa International Piano Competition”, primo premio assoluto al “Amigdala International Piano Competition”, primo premio al “Franz Liszt Center Competition” di Budapest, 3 premi (primo assoluto di categoria, primo assoluto di tutto il concorso, premio speciale per la migliore esecuzione di sonata classica) al concorso internazionale “Città di Minerbio”.

Dal 2022 è il pianista del Trio Michelangeli insieme a Paolo Tagliamento (violino) e Alessandra Doninelli (violoncello). Suona inoltre in duo stabile con il violoncellista Milo Ferrazzini-Hauri.