I pittori Tore Milano ed Antonio Munciguerra a Monforte d'Alba

Tore Milano ed Antonio Munciguerra di nuovo insieme per condividere opere ed emozioni, nella prestigiosa cornice dell’Oratorio di S.Agostino a Monforte d’Alba, con inaugurazione il 19 novembre alle ore 16.00, alla presenza della Dott. Cinzia Tesio. Estremamente diversi nella loro pittura, legati però da una profonda sensibilità artistica e da un grande amore per la vita, i due artisti sono stati di recente protagonisti di una giornata dedicata all’arte, organizzata dall’associazione culturale Manganum.

Munciguerra originario dell’isola di Ponza, si è trasferito a Torino dove ha avuto inizio la sua carriera artistica, protratta anche a Ferrara: qui ha continuato a lavorare intensamente con uno sguardo rivolto sempre al nostro territorio. Scrive di lui Cinzia Tesio, storico dell’arte: “ Partito dall’astrazione è approdato poi alla nuova figurazione: il tutto senza difficoltà perché, da sempre, ha dimostrato una sensibilità raffinata sia per l’esposizione dei soggetti sia per la stesura della materia. Figure femminili, di impostazione anonima, ma appunto per questo in grado di rappresentare un ambiente senza confini…”.

Tore Milano vive e lavora a Pollenzo. In questi ultimi anni ha collaborato con il comune di Mango, dove ha contribuito ad arricchire alcuni angoli del paese, attraverso la realizzazione di diversi murales. Uno di questi è stato inserito recentemente in uno dei percorsi Fenogliani. Tore è l’artista che coglie l’attimo e trasferisce sulla tela quella che rappresenta per lui l’urgenza del momento; come si evince da una critica della dott. Cinzia Tesio : “Tore Milano è uno di quei pittori per i quali la vita reale e arte si fondono in un unico precipitato di esistenza, in un dualismo sinergico, indissolubile. Il suo è un gioco di colore e soprattutto materia che avvicina e allontana improvvisamente i particolari, in un conseguente continuo rovesciamento di prospettiva. Negli ultimi anni, a più riprese ha modificato e affinato la propria tecnica seguendo il proprio io.” La mostra sarà visitabile fino al 30 novembre, il sabato e la domenica dalle ore 10.00 alle ore 19.00.