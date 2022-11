Torna la magia del “Mercatino di Natale” al Forte di Vinadio con tante attività per grandi e piccini

Il Forte di Vinadio si prepara alla Feste in arrivo ospitando la diciottesima edizione del “Mercatino di Natale” che ogni anno richiama migliaia di visitatori. Sabato 26 e domenica 27 novembre, infatti, torna il tradizionale appuntamento con il caratteristico shopping prenatalizio al coperto nei corridoi dell’antica fortezza ottocentesca: un centinaio le bancarelle che proporranno prodotti tipici d’eccellenza, articoli natalizi, manufatti artigianali e tante altre idee regalo, all’interno di un percorso di oltre 500 metri, su due livelli di camminamento caratterizzati da corridoi, postazioni di artiglieria e grandi cameroni.



L’evento è organizzato dalla Fondazione Artea, in collaborazione con il Comune di Vinadio e l’Associazione Turistica Pro loco Vinadio, con il contributo della Fondazione CRC. Il Mercatino sarà aperto sabato, dalle 14 alle 18, e domenica, dalle 10 alle 18.



Il biglietto di ingresso costa 3 euro, l’accesso è gratuito per i bambini fino a 10 anni e il sabato per i residenti di Vinadio.



Considerato l’intenso flusso di visitatori, per evitare code e assembramenti, saranno attivate due biglietterie: una con ingresso da via Roma, l’altra con accesso da via Guardia alla Frontiera dove sarà possibile parcheggiare nel grande piazzale della Caserma del forte.



Prevendite su www.ticket.it dal 17 novembre e per chi acquista online ingresso prioritario e obbligatorio dalla Caserma Carlo Alberto. Con il biglietto del Mercatino ingresso ridotto alla mostra “Steve McCurry. Texture”, in corso al Filatoio di Caraglio.



Per maggiori informazioni consultare il sito www.fortedivinadio.com oppure telefonare al numero 328 2032182 o scrivere una e-mail a info@fortedivinadio.com.



Oltre alla possibilità di una vasta scelta per lo shopping tra le bancarelle allestite lungo i camminamenti del Forte, domenica 27 novembre sarà possibile addentrarsi nella caserma Carlo Alberto, il “cuore” della fortezza; nella magica atmosfera del Natale, un percorso guidato e animato negli ambienti che ospitarono in passato centinaia di soldati porterà i visitatori alla scoperta di spazi nuovamente fruibili al pubblico dopo gli importanti interventi di restauro conservativo. Il tour guidato, con partenza gruppi ogni mezz’ora dalle ore 10.30, ha un costo di 4 euro (gratuito per bambini fino a 10 anni). La prenotazione è obbligatoria telefonando al numero 328 2032182.



Sempre domenica gli organizzatori hanno pensato a una doppia attività, inclusa nel biglietto del Mercatino, dedicata alle famiglie. Dalle 10 alle 18 avrà luogo “Babbo Natale al Forte”, con l’attesissimo ritorno del Babbo dalla bella e lunga barba bianca. Nella sua casetta temporanea, allestista quest’anno nelle storiche e suggestive camere da sparo, i bambini potranno nuovamente incontrare il loro amato beniamino, accompagnato dal simpatico elfo Zibidì, per consegnargli personalmente le loro letterine. Dalle 10 alle 12,30, invece, sarà la volta di “Manchi solo tu!”, l’attività rivolta a famiglie con bambini 3-7 anni, con musica dal vivo e basi originali a cura de “La Fabbrica dei Suoni”. I componenti di un’allegra e buffa famiglia saranno pronti ad accogliere i partecipanti per condividere con loro il magico clima natalizio.



Sabato e domenica, a partire dalle 12, presso la Caserma Carlo Alberto del Forte sarà possibile altresì degustare piatti della tradizione con i menu a base di polenta e sughi a scelta, minestrone di trippe e formaggi della Valle Stura, dessert, vino o succo biologico. E per i bambini menu dedicati con pasta o polenta e dessert. Prenotazione consigliata al numero 328 2032182. Inoltre, negli spazi del Mercatino sarà allestito un punto ristoro con bevande calde, panini e frittelle.



A completare l’offerta, per tutto il weekend, passeggiate in carrozza a cura del Gruppo attacchi Meréns e ampia pista di pattinaggio sul ghiaccio (1.200 metri quadrati) completamente rinnovata e al coperto a ingresso ridotto presentando il biglietto del Mercatino.