Una riuscitissima Fiera del Tartufo e della Pietra di Langa a Paroldo

In occasione della riuscita “Estate di San Martino” a Paroldo, l’Associazione Amici di Valcasotto ha presentato l’ormai celebre polenta d’furmentin (grano saraceno) accompagnata dall’immancabile sugo di porri di Cervere, il Valcasotto di Beppino Occelli e le paste di meliga della Pasticceria Nasi.

Un’occasione diversa, fuori dai soliti confini, dove far conoscere le eccellenze e i prodotti tipici del borgo montano, immersi tra i sapori e le tradizioni della “Fiera del tartufo e della Pietra di Langa” di domenica 13 novembre.

“Un’esperienza unica, coccolati da una realtà bella e viva, forte della passione e della dedizione dei propri volontari - le parole del presidente Alessandro Briatore -. A nome di tutti i membri della nostra Associazione presenti il sabato, durante la preparazione, e domenica alla distribuzione, voglio dimostrare il nostro sentito apprezzamento e la gratitudine verso tutti coloro che ci hanno fatto sentire come “a casa”. Grazie, in particolare, al sindaco Adami, al vicesindaco Maestro e a tutti i volontari presenti per averci offerto questa opportunità, fatto conoscere il paese con la sua secolare storia e soprattutto per i bei momenti di incontro e condivisione. Chissà che il futuro non ci riservi una più stretta collaborazione”.