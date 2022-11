Cardè: “Contrappunti “ Bach a 4 mani con variazioni e fughe

"Contrappunti” è il titolo del concerto-spettacolo, con voce recitante, che si terrà a Cardè nella Confraternita di San Sebastiano, domenica 20 novembre alle 17.

L’evento è organizzato dall’associazione Octavia in collaborazione con l’associazione Antidogma Musica e il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo.

Protagonista sarà la musica di Bach suonata, sul pianoforte a 4 mani, dal duo Chiara Nicora e Ferdinando Baroffio. I testi “Speculazioni da Giordano Bruno alle Neuroscienze”, saranno letti dalla voce recitante dell’attrice Angela Demattè.

Il programma comprende Aria dalle Variazioni Golberg, la Toccata e fuga in re, le 3 Variazioni Golberg, Ciaccona in re minore e il Concerto brandeburghese n. 3 in sol maggiore.

Questo concerto sarà un viaggio nella formazione musicale di Bach: un’indagine giocosa, a volte irriverente, di nuovo molto seria e commovente. Con variazioni di Giordano Bruno e fughe sullo stile di Achille Campanile. Un’indagine che cerca di capire cosa rende straordinaria una speculazione musicale rispetto ad un’ altra.

Il Duo Nicora-Baroffio è attivo dal 1993, nel repertorio tradizionale e nelle trascrizioni d’autore che, in questo concerto, sono tutte dedicate a Johann Sebastian Bach.

Angela Demattè è una delle figure più interessanti tra le giovani attrici e drammaturghe. Si laurea in Lettere Moderne e si diploma all’Accademia dei Filodrammatici di Milano. Lavora come attrice diretta, tra gli altri, da Mimmo Cuticchio, Walter Pagliaro, Mario Gas, Bruno Fornasari, Andrea Chiodi. Si afferma con il suo primo testo “Avevo un bel pallone rosso vincendo” nel 2009 il Premio Riccione e il Premio Golden Graal. I suoi lavori sono messi in scena e pubblicati in Italia, Francia e Svizzera.