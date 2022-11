Saluzzo, castagnata nei giardini della Rosa Bianca con i bambini del plesso Musso

Un pomeriggio autunnale all’insegna dell’allegria ritrovata, dopo gli anni in cui la pandemia del Covid 19 non lo aveva permesso. Ecco cosa hanno vissuto gli alunni della Scuola Primaria Mario Musso in un momento di condivisione e di festa presso i giardini della Rosa Bianca.

Proprio qui hanno trovato ad aspettarli numerosi nonni e genitori, coordinati dalla preziosa opera del signor Giancarlo Cacciolatto, che avevano provveduto a preparare fumanti e profumate caldarroste.

La festosa scolaresca, insieme alle insegnanti, ha raggiunto il parco cittadino sotto l’occhio attento della protezione Civile - coordinata da Andrea Ribotta -, che ha accompagnato per tutto il tragitto dall’ex Tribunale ai giardini, presidiando, poi, l’area verde.

Gli alunni, che hanno offerto ai presenti come ringraziamento lavoretti manuali realizzati in classe e canti autunnali, hanno reso l’atmosfera piacevole e carica di quell’allegria ed energia che solo i bambini sanno trasmettere. L’organizzazione della festa ha precedentemente offerto in aula uno spunto per riflettere sui temi del ciclo delle stagioni con i più piccoli e dello spreco alimentare e del consumo responsabile con i più grandi.

Oltre 100 chilogrammi di castagne e offerte per sostenere le iniziative didattiche sono stati donati dalla generosità delle famiglie al plesso Musso.