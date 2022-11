Tre gattini trovati in una scatola a Paesana: non abbandonateli, chiedete aiuto alle associazioni

Viene segnalato l’ennesimo abbandono di micini.

E’ avvenuto in piazza Statuto a Paesana mercoledì 9 novembre: sono stati lasciati in una scatola vicino ad un cassonetto, tre gattini di poche settimane.

“Un gesto infame e punibile per legge che porta a cascata altri problemi di dolore per gli animali e di difficoltà di gestione degli animali troppo piccoli". Sottolineano dall’Associazione ilGattoper te onlus di San Defendente di Cervasca che si occupa di abbandoni e soccorso agli animali in difficoltà.

“Chi compie questo gesto sappia che destina i piccoli animali ad una morte di fame freddo e paura, oltre a provocare trauma e sofferenza alla mamma gatta che per natura non si rassegna e li cerca per settimane. Inoltre l’abbondanza di latte nelle mammelle non svuotate provoca mastite che poi si trasforma in infezione, portando febbre e spesso anche alla morte dell’animale".

Fortunatamente i gattini in questione sono stati sentiti miagolare. Subito chiamata è intervenuta sul posto la guardia zoofila Alessia Meirone e stati presi in custodia da Mirella Boaglio di Bagnolo volontaria, dell'associazione.

Mirella specializzata in cure e allattamento spiega alcune delle difficoltà che si incontrano per far sì che i cuccioli, di pochi giorni, si adattino ad una alimentazione “artificiale”. "Si prova con latte in polvere specifico per gattini neonati… oppure con latte di capra.. o latte senza lattosio..! Se il gattino cresce dopo circa 20 gg si prova ad inserire delle mousse sempre specifiche nel latte! Ogni due / quattro ore - spiega Mirella - i cuccioli devono mangiare (notte e giorno) per i primi 15 gg. Non sono inoltre in grado di fare autonomamente i bisogni vanno spesso stimolati con un batuffolo di cotone cercando di emulare quello che fa la mamma.

Tenuti costantemente al caldo con tappetini riscaldanti e boule dell’acqua calda devono mantenere un temperatura di 38 gradi per poter digerire dormire crescere come se fossero sotto il pelo della mamma! Quindi tanto lavoro, sacrificio, attenzione.

Non abbandonate quindi i piccoli animali – è il messaggio legato questo ennesimo ritrovamento di cuccioli, ma chiedete aiuto alle associazioni. "Nell’era dei social è molto facile far girare foto e annunci e a difficoltà di tenere un animale può essere risolta con una adozione".

I tre micini, due femminucce e un maschietto bianco e rosso cercano casa: https://www.ilgattoperte.it/cervasca

