Le prime dell'Istituto Aimondi Eula di Savigliano allo spettacolo/laboratorio "Senza freni"

L’Istituto Arimondi Eula di Savigliano ha aderito ad una iniziativa promossa dall’associazione FAMIGLIE ADHD – CUNEO finalizzata alla sensibilizzazione sulle difficoltà quotidiane affrontate dagli alunni con Disturbo dell’Iperattività, Impulsività e Disattenzione (ADHD) e alla prevenzione ed al contrasto di esclusione e discriminazione nonchè alla promozione di una corretta cultura di inclusione sociale nell'età adolescenziale ed adulta.

Sono stati coinvolti tutti gli studenti delle classi prime di Savigliano che, nella mattinata di venerdì 28 ottobre, hanno partecipato presso il teatro Milanollo di Savigliano allo spettacolo/laboratorio interattivo dal titolo “Senza freni”, scritto e interpretato da Luca Filippo Vullo, autore, regista, produttore di cinema e teatro ed ambasciatore delle gestualità italiana nel mondo.

Luca Vullo è regista, attore, performer ed ha condotto un'improvvisazione teatrale interattiva con oltre 200 studenti delle scuole saviglianesi e saluzzesi. Metodo originale il suo, per mantenere l'attenzione del giovane pubblico ha lanciato di tutto, palline, carta igienica e bottiglie vuote. Per poter affrontare il tema dell'ADHD ha usato gestualità e parole semplici. Mille esempi, mille esperienze. Ha toccato argomenti come i neurotrasmettitori, la genetica, l'iperattività, l'impulsività.

Gli studenti si sono sentiti capiti ed hanno trovato risposte alle tante domande. Hanno capito che le loro reazioni hanno un senso. Accogliere, includere, vivere l'empatia… insomma RESTARE UMANI.

La citazione finale é una bellissima sintesi: "Quando perdiamo il diritto di essere diversi, perdiamo il privilegio di essere liberi (Charles Evans Hughes)".

Una bellissima lezione di vita. Un Grande grazie a Luca, all'associazione, ai docenti accompagnatori e alla Scuola.