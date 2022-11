Emmaus, vendita straordinaria natalizia nei mercati solidali di Boves, Cuneo e Mondovì

Dopo le vendite straordinarie per la Pace di Maggio e di Settembre che hanno realizzato in totale oltre 6.000 euro destinati a iniziative di solidarietà verso i profughi di tutte le guerre e agli obiettori alla guerra in Ucraina e in Russia, Emmaus Cuneo intende dare continuità a queste azioni di Pace organizzando

Sabato 19 una ulteriore vendita straordinaria natalizia e devolverà, anche in questo caso, l’intero incasso dei propri mercatini solidali di Boves, Cuneo e Mondovì al sostegno, attraverso propri canali e altre realtà che lavorano sul campo, ad iniziative di solidarietà verso i civili vittime di ogni guerra, persone e gruppi che si oppongono alla guerra nei paesi in conflitto e ad altre iniziative concrete di pace tra cui il sostegno a tutte le realtà che salvano vite in mare in maniera del tutto umana e rispettosa del diritto internazionale.