Atletica, Arnaudo e Riva al via della J medical International Cross La Mandria

Si avvicina l'appuntamento con i Campionati Europei di Corsa Campestre, in programma l' 11 dicembre al Parco della Mandria di Venaria Reale.

Domenica prossima, 20 novembre, si svolgerà la manifestazione J medical International Cross La Mandria, che prevede una serie di gare utili per mettere a punto la macchina organizzativa che dovrà preparare l'evento ma anche per gli stessi atleti, in funzione delle convocazioni ufficiali.

IL PROGRAMMA (FIDAL)

Il J Medical La Mandria Cross inizierà alle 9.30 di domenica mattina con le gare under 20, proseguirà con la prova assoluta del cross corto sulla distanza dei 2 km, frequentata da chi punta alla convocazione nella staffetta, quindi darà spazio alle altre categorie giovanili prima di celebrare il momento clou da mezzogiorno in poi, con le prove senior e U23 femminile (8 km) e maschile (10 km).

ARNAUDO E RIVA AL VIA

Tra gli atleti al via anche la cuneese Anna Arnaudo del Battaglio Cus Torino, in gara nella prova di 8 km e l'albese Pietro Riva (Fiamme Oro), che si cimenterà sulla distanza dei 10 km.