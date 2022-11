Mauro Pagani si racconta, ospite dei Laboratori di Resistenza Permanente [VIDEO]

Spazio alle sette note e alla testimonianza di un grande protagonista della scena musicale italiana quello andato in scena sabato scorso a Serralunga d’Alba.

Ospite dei Laboratori di Resistenza Permanente di Tenuta Fontanafredda è stato infatti il maestro Mauro Pagani, musicista polistrumentista, storico componente della Premiata Forneria Marconi, da poco approdato in libreria col volume “Nove vite e dieci blues” (Bompiani, 2022), da cui ha preso spunto l’incontro di sabato in compagnia dell’amico, musicista e compositore Walter Porro e dell’attore Paolo Saraceno.

Di fronte al pubblico del Laboratorio, Pagani si è messo a nudo a partire da alcune note autobiografiche, a partire dal percorso di ripresa dall’ictus che lo aveva colpito. Momenti notevoli parlando della sua amicizia con Fabrizio De André, e qualche retrospettiva musicale con "Impressioni di settembre" della Pfm è una piccola incursione nel repertorio blues e rock, grande passione degli anni giovanili.



Ecco a seguire il suo racconto raccolto da Paolo Cilliuti.





GUARDA IL VIDEO