Dal 17 novembre al 10 dicembre la mostra fotografica “A Regola d’Arte – Pietre, Persone e Paesaggio in Alta Langa”, realizzata dal collettivo di fotografi del progetto “Me Langa” dell’Ordine dei Cavalieri delle Langhe APS, è esposta nelle vetrine dell’Ufficio Relazioni con il pubblico del Consiglio regionale del Piemonte, in via Arsenale 14G a Torino.

“A Regola d’Arte” è un’esposizione dedicata al paesaggio terrazzato ed all’arte della costruzione con pietra a secco. Il territorio dell’Alta Langa (che coinvolge 51 piccoli comuni, che fanno capo alle Unioni Montane "Alta Langa" e "Valli Mongia, Cevetta, Langa Cebana e Alta Valle Bormida") comprende numerose costruzioni create con questa tecnica, tanto da potersi considerare una sorta di “museo a cielo aperto”: i muretti di contenimento, le rampe e le scale, le canalizzazioni per gestire l’acqua, i sentieri, le piccole costruzioni di servizio alle attività agricole ed al pascolo, i pozzi, le coperture in ”ciape” (lastre di pietra) dei tetti dei “ciàbot” e delle cascine nelle campagne e delle abitazioni nei paesi.Si tratta, a tutti gli effetti, di un patrimonio architettonico, storico e culturale costruito “A regola d’arte”, da preservare e promuovere. Per questo nel 2018 l’Unesco ha inserito l’arte della costruzione in pietra a secco nella lista del patrimonio immateriale dell’umanità.

La mostra, promossa dal Consiglio regionale del Piemonte, è stata realizzata in collaborazione con ITLA (International Terraced Landscape Alliance) Italia APS.