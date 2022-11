Al Mondolé la prima pista permanente da scialpinismo del Piemonte

Grazie ad un intervento del Capogruppo di Fratelli d'Italia Paolo Bongioanni, dalla variazioni di bilancio della Regione Piemonte arrivano i primi 100 mila euro per iniziare i lavori per la prima pista permanente per lo scialpinismo del Piemonte e del Nord Ovest dell'Italia.

Se ne è parlato in una riunione presso il comune di Frabosa Sottana, alla presenza dei tre sindaci coinvolti Paolo Bongiovanni di Roccaforte, Jole Caramello di Frabosa Soprana e Adriano Bertolino di Frabosa Sottana e degli amministratori delle tre stazioni Pietro Blengini per Artesina, Massimo Rulfi per Frabosa Soprana e Gianluca Oliva per Prato Nevoso. Erano presenti anche i dirigenti della Tre Rifugi che hanno suggerito l'intervento Augusto Boselli e Gian Luca Javelli. Si tratta di un percorso di oltre 36 km, che messo in sicurezza che offrira' un'opportunità turistica nuova al comprensorio sciistico che più di ogni altro si è distinto come numeri di presenze e come qualità dell'offerta. Il percorso sarà fruibile anche per lo sci escursionismo e per le ciaspole e verrà convertito durante la stagione estiva in un tracciato per e-bike”.

"Ho voluto fortemente questo finanziamento all'interno della variazione del bilancio regionale - ha dichiarato Paolo Bongioanni - perché credo in questo progetto come un’ opportunità turistica nuova per il nostro territorio . Sono contento dell’ interesse che hanno dimostrato le stazioni sciistiche e le amministrazioni e non vedo l'ora di vedere realizzata definitivamente questa pista per una serie di discipline che necessitano di una loro dimensione riservata, e che darà vita a un nuovo attrattore turistico per le nostre montagne".