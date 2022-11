Alba, tamponamento in corso Asti provoca nuove code in tutta la città

Nuovi momenti di passione per la viabilità albese nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 16 novembre.

A pesare sui già importanti flussi di traffico nell’ora di uscita dei pendolari diretti ai centri della cintura un tamponamento verificatosi nel tratto iniziale di corso Asti, all’altezza della casa di riposo Ottolenghi, in direzione centro.

Verificatosi poco prima delle 18, lo scontro ha coinvolto un autocarro e un’automobile non provocando fortunamente feriti, ma costringendo la Polizia Locale a disporre per alcuni minuti la chiusura dello snodo, così da consentire la rimozione del mezzo pesante, con le facilmente immaginabili ripercussioni sulla viabilità di tutte le principali direttrici, ora in via di risoluzione.