Bra, al Mucci 4 nuovi ambienti didattici incrementano l’offerta formativa

Quattro nuovi ambienti didattici per l’Istituto Velso Mucci di Bra, che verranno inaugurati durante l’anno scolastico in corso. Uno è già aperto, ovvero la reception, collocata davanti all’ingresso della scuola superiore. "Per chi in futuro vorrà lavorare negli hotel, è fondamentale poter mettersi alla prova nei luoghi adatti già durante la formazione scolastica. Qui facciamo ricevimento sia di interni che di esterni, come i genitori", sottolinea il preside Gianluca Moretti.

Nelle prossime settimane inizieranno invece i lavori per realizzare un nuovo laboratorio di trasformazione/ bancone bar, dotato di macchina per la preparazione di colazioni, caffè e gelati. "La produzione avverrà esclusivamente per le persone interne all’istituto, senza vendita all’esterno".

Per gennaio 2023 è prevista invece l’installazione di un micro birrificio. Un investimento importante, realizzato grazie al progetto dei laboratori green, che propone una linea completa, dalle materie prime all’etichettatura delle bottiglie. I ragazzi potranno dunque cimentarsi nella trasformazione di malto, orzo, luppolo nel prodotto finale, la birra. "In questo caso, la produzione potrà essere poi inserita nel bar/ristorante didattico, che apre 2/3 volte al mese in occasione di eventi. Il nostro obiettivo è sperimentare, cercare nuovi prodotti, non fermandoci a un solo tipo di birra, attraverso anche la partecipazione di un mastro birraio".

In primavera, infine, sarà realizzato il laboratorio di micro caseificio, in funzione del nuovo percorso scolastico tecnico-agrario "Cheese and Beer", che partirà a settembre 2023. "Abbiamo pensato di incrementare ulteriormente la nostra offerta formativa, considerando l’assenza di una scuola agraria sul nostro territorio e le richieste provenienti da questi due settori, in crescita in questo periodo", conclude il preside.