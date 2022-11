Cambio ai vertici per l’Ospedale di Cherasco: Arturo Cavallo nuovo presidente

Cambio al vertice dell'Ospedale di Cherasco, storica residenza per anziani situata nel centro storico della "città delle paci".

Lunedì 14 novembre si è infatti riunito per la prima volta il consiglio di amministrazione recentemente rinnovato. L'organismo, così come prevede lo statuto, annovera tra i propri rappresentanti i parroci di Cherasco (don Filippo Torterolo) e Narzole (don Angelo Carosso), tre consiglieri indicati dal Comune di Cherasco (Luciano Marengo, Arturo Cavallo e Davide Barberis) e due nominati dal Comune di Narzole (Luana Taricco e Luca Giachino).

La seduta, svoltasi in un clima disteso e collaborativo, è iniziata con i saluti del presidente uscente, Luciano Marengo, che, come si rileva in una nota inviata dalla struttura, ha ringraziato i colleghi del precedente Cda "per il lavoro fatto e i risultati ottenuti, nonostante le moltissime difficoltà affrontate con l'epidemia Covid, la stesura del nuovo statuto e la complicata transizione verso nuovi percorsi".

Il presidente uscente ha quindi confermato l'intenzione a non ricandidarsi, facendo un passo a lato che gli consentirebbe comunque di continuare a portare la propria esperienza e le proprie conoscenze a favore del nuovo consiglio, per la gestione di una realtà, quella rappresentata dall’ex Ospedale degli Infermi, che con 122 posti costituisce una delle principali strutture per anziani del territorio di Langhe e Roero.

Terminata questa prima parte, si sono svolte le votazioni con indicazione all'unanimità, quale nuovo presidente, del ragionier Arturo Cavallo, mentre l'avvocato Luana Taricco è stata indicata in qualità di vice. Infine è già stato programmato per la prossima settimana il primo consiglio operativo.