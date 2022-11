Cuneo: nel webinar dedicato al mondo cooperativo i concetti di economica circolare e transizione energetica

Comprendere il ruolo che la sostenibilità ambientale ha per le Cooperative del territorio ed accompagnare le Cooperative associate in un percorso di sostenibilità per favorire la gestione e la mitigazione degli impatti ambientali.

Il percorso ha lo scopo di incrementare la consapevolezza e le opportunità che il tema dello sviluppo sostenibile e dell’economia circolare rappresentano per il territorio e le Cooperative stesse ed è stato strutturato in due fasi: una prima parte di indagine, con la somministrazione di questionario nel corso dell’estate al fine di comprendere lo stato dell’arte in materia di sostenibilità ed economia circolare e una seconda che prevede due incontri formativi a titolo gratuito utili, potenzialmente, anche per l’offerta di nuovi servizi alle Cooperative associate.