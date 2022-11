Cuneo nella "top 3" tra i capoluoghi più social del Piemonte

Dopo la qualità della vita, Cuneo si attesta a piani alti anche nella classifica dei capoluoghi italiani più social.

Tra i 108 comuni in questo ‘status’ il maggiore centro della Granda conquista la 25^ posizione a livello nazionale ed è nella top tre del Piemonte.

A livello regionale meglio solo Torino, al quarto posto a livello nazionale e, a sorpresa, Verbania 23^ in classifica.

Più indietro Vercelli (32^), Biella (36^), Alessandria (76^), Novara (79^) e Asti (87^).

L’analisi è stata condotta da un’indagine di Fpa, società del gruppo Digital360, sull’utilizzo dei social network negli enti comunali dei capoluoghi italiani. Il social più utilizzato rimane Facebook per un totale di 3,5 milioni di follower in 103 centri (cinque capoluoghi sono ancora sprovvisti di una pagina sul social che ha reso celebre Mark Zuckerberg). Dopo Facebook, tra i social più utilizzati dai comuni, c’è YouTube (102 centri hanno un loro canale), ma solo in 70 hanno aggiornato con dei contenuti nell’ultimo mese. Segue Instagram (89 account), Twitter (87), Messenger (80). Meno presenti i capoluoghi su Linkedin (56) e Telegram (48).

L’indice è calcolato sulla base della presenza, della penetrazione e della frequenza di aggiornamento e produzione di contenuti.

In termini numerici meno del 20% dei capoluoghi è presente su tutte e sette le piattaforme e in generale l’attività ‘social’ è più massiccia nei capoluoghi metropolitani.

A livello nazionale la città più social è Bologna, seguita da Venezia, Firenze, Torino, Napoli, Pordenone, Roma, Cagliari, Genova e Milano.