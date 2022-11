"Ecologia della mente, ecologia dell'anima": Daniel Lumera ospite a scrittorincittà

L’autore bestseller Daniel Lumera, riferimento internazionale nelle scienze del benessere e nella pratica della meditazione, ideatore del metodo My Life Design® e promotore di importanti progetti sociali come il Movimento Italia Gentile, torna in Piemonte venerdì 18 novembre, al Cinema Monviso di Cuneo alle ore 18.30, per l’incontro Ecologia della mente, ecologia dell’anima, in dialogo con la psicologa Elisa Tamburnotti.

La serata, organizzata nell’ambito della rassegna scrittorincittà, vede Lumera approfondire cosa significhi “ecologia interiore” e quale relazione intercorre tra la salute della nostra “macchina biologica” e quella dell’ambiente che ci circonda, partendo dalle pagine di Ecologia Interiore (Mondadori, 2022), il terzo libro scritto a quattro mani con la scienziata di Harvard Immaculata De Vivo, fra le massime esperte al mondo nel settore dell’epidemiologia molecolare, della genetica del cancro e nello studio dei telomeri.

Dopo il successo di Biologia della Gentilezza (Mondadori, 2020) e La lezione della farfalla (Mondadori, 2021) Daniel Lumera e Immaculata De Vivo sono tornati quest’anno con un’opera che completa la trilogia dedicata alla consapevolezza e alla “Biologia dei Valori”. Basandosi sui dati scientifici più all’avanguardia, Ecologia Interiore affronta le grandi tematiche del nostro tempo – la pandemia, le guerre, la crisi climatica – a partire dalla loro radice interiore e dal potere che ognuno di noi ha in sé per trasformare stress e traumi in esperienze di evoluzione e consapevolezza. Il volume, infatti, guida il lettore in un viaggio che dimostra com’è possibile salvare la specie umana e il Pianeta partendo dall’interno della nostra mente, grazie alla scoperta e all’u­so consapevole delle nostre energie rinnova­bili interiori, raggiungendo una vita felice e in salute.

Durante la serata si affronterà come lo sviluppo sostenibile cominci innanzitutto dentro noi stessi, trasformando le tossicità in energia pulita, per attraversare al meglio anche i momenti più difficili. Seguendo un approccio di ricerca inclusivo, che unisce antiche sapienze alle più recenti scoperte scientifiche, Daniel Lumera e Immaculata De Vivo nel libro propongono un percorso multidisciplinare con esercizi e suggerimenti pratici, che permette di bonificare i diversi aspetti dell’esistenza per potenziare il sistema immunitario, migliorare la qualità della vita e la longevità, raggiungere una nuova dimensione di salute, liberarsi dalle dipendenze e gestire al meglio la relazione con la malattia, per creare una realtà prospera e autentica per se stessi, gli altri e il Pianeta.

«In questo terzo lavoro insieme – afferma Daniel Lumera – con Immaculata De Vivo siamo partiti dai dati scientifici che ci indicano chiaramente come il maggior agente inquinante del nostro mondo sia la mente umana. Per questo è urgente partire dall’intimità del nostro sentire e dalla bonifica del nostro ambiente interiore per renderci sostenibili per il pianeta. Viviamo in un tempo segnato dalla guerra, dalla pandemia, dalla crisi climatica; come possiamo affrontare tutto questo e attuare un vero e proprio detox mentale per rendere la nostra mente ecologica? Tra le pagine di Ecologia Interiore esploriamo insieme, anche con esercizi pratici, l’equilibrio invisibile che intercorre tra la nostra salute e quella dell’ambiente che ci circonda, dimostrando quanto questi “ambienti” siano profondamente interconnessi e quali siano le strategie per una vita sana, in salute e realmente ecosostenibile».

Ingresso € 3,00

Per maggiori informazioni consultare il sito di scrittorincittà

Per conoscere tutti i prossimi appuntamenti con Daniel Lumera consultare il sito mylifedesign.com/eventi.

Ecologia Interiore è in tutte le librerie ed è disponibile anche su Audible in formato audiolibro.

Cenni biografici

Daniel Lumera, biologo naturalista, è docente e riferimento internazionale nell’area delle scienze del benessere, della qualità della vita e nella pratica della meditazione, che ha studiato e approfondito con Anthony Elenjimittam, discepolo diretto di Gandhi. È autore bestseller di La cura del perdono (Mondadori, 2016), coautore di Ventuno giorni per rinascere (Mondadori, 2018) e La via della leggerezza (Mondadori, 2019) e, insieme a Immaculata De Vivo, di Biologia della gentilezza (Mondadori, 2020), La lezione della farfalla (Mondadori, 2021) ed Ecologia Interiore (Mondadori, 2022). È ideatore del metodo My Life Design®, il disegno consapevole della propria vita personale, professionale, sociale, una metodologia applicata a livello internazionale in aziende pubbliche e private, al sistema scolastico, penitenziario, sanitario e nell’accompagnamento al morente. È inoltre fondatore dell’Organizzazione di Volontariato My Life Design, ente del terzo settore che declina il metodo in progetti ad alto impatto sociale, come la Giornata Internazionale del Perdono che per ben tre edizioni ha ricevuto la Medaglia del Presidente della Repubblica italiana, il Movimento Italia Gentile e la sua espressione internazionale, l’International Kindness Movement, volti a promuovere i valori di gentilezza, pace e cooperazione a livello globale. Di Daniel Lumera, a novembre 2022, è uscito per Giunti Editore Meditazione a strappo. 60 idee per educare la mente al silenzio, all’armonia e all’amore.