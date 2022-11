In attesa del 25 novembre Mondovì ricorda Lidia Poët, pioniera dell'emancipazione femminile

Il Liceo Vasco Beccaria Govone di Mondovì, presso cui conseguì il diploma 145 anni fa Lidia Poët, la prima avvocata italiana, organizza un evento dedicato alla straordinaria donna di cui occorre tenere vive le tracce e la memoria. Venerdì 18 novembre, dalle 10,30 alle 12,30, presso l’Aula Magna della Scuola Comunale di Musica in via delle Scuole 29, Cristina Ricci ne racconterà la storia e le vicende a partire dal suo libro Lidia Poët.

Vita e battaglie della prima avvocata italiana, pioniera dell’emancipazione femminile (Graphot – Lar Editore). A fine Ottocento, dopo aver conseguito la licenza liceale a Mondovì, con passione e coraggio la valdese Lidia Poët si iscrive alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Torino e, ottenuta la Laurea, prosegue il percorso con il praticantato giungendo all’iscrizione all’Albo degli Avvocati. È qui che la sua vicenda, che era passata in sordina fino ad allora, si scontra con un ostacolo enorme, la consuetudine a considerare le donne solo come angeli del focolare. Nel 1883 l’iscrizione all’Albo, fresca di approvazione da parte dell’Ordine degli Avvocati di Torino, viene revocata. A nulla vale il ricorso in Cassazione: le motivazioni a cui si oppone sono meramente formali ma supportate dallo spirito del tempo. L’opinione pubblica si divide, questa giovane donna che lotta per affermare i propri diritti appassiona l’Italia intera.

Invece di arrendersi, l’aspirante avvocata prosegue nel suo impegno per sostenere gli ideali in cui crede: pratica la professione solo di fatto affiancando il fratello nel suo studio, partecipa a congressi internazionali per migliorare le condizioni dei detenuti, interviene ai congressi femministi, si occupa di minori e di profughi di guerra. Viaggia in tutta Europa rappresentando l’Italia, lotta per i diritti di chi è discriminato o emarginato, è presidente del Comitato Pro Voto Donne di Torino, presta opera come volontaria per la Croce Rossa. Diventare finalmente avvocata nel 1919 è solo uno dei molteplici traguardi che questa donna eccezionale ha raggiunto.

All’iniziativa "Aspettando il 25 novembre parliamo di Lidia Poët, prima avvocata italiana e pioniera dell'emancipazione femminile” parteciperanno gli studenti, l’Ordine degli Avvocati di Cuneo e l’Associazione MONDOdìDONNA.