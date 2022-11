Inclusione lavorativa. A Cuneo un seminario di approfondimento su strumenti metodologici e giuridici per le politiche attive del lavoro

In collaborazione con il Comitato per l’imprenditorialità Sociale e il Microcredito (CISeM) della Camera di Commercio di Cuneo, Legacoop Piemonte, Confcooperative, Uecoop e Agci, organizzano il seminario dal titolo “Inclusione lavorativa: gli strumenti metodologici e giuridici per le politiche attive del lavoro”.

L’appuntamento è venerdì 2 dicembre 2022 dalle ore 9.00. presso la Camera di commercio di Cuneo in via Emanuele Filiberto 3 a Cuneo. Il seminario si inserisce nel ciclo di incontri dedicato ai percorsi di amministrazione condivisa iniziato lo scorso aprile con un primo momento seminariale. Nella mattinata del prossimo 2 dicembre, attraverso gli interventi di esperti in materia e le testimonianze di imprese cooperative, si tratterà il tema dell’inclusione lavorativa e delle politiche attive per il lavoro per le persone diversamente abili proponendo una riflessione sugli strumenti giuridici e metodologici quali gli appalti riservati (ex art.112 del Codice Appalti) e le convenzioni ai sensi dell’Art.14 del D.Lgs 276/03.

La partecipazione è gratuita. A breve sarà comunicato il programma e la modalità di iscrizione.