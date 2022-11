PMI Day 2022: i capitani d'industria della Granda si raccontano in un evento 'stile TED'

Spiega il presidente del Comitato Piccola Industria regionale e provinciale, Alberto Biraghi : “ Dopo lo stop degli ultimi due anni, gli allievi delle Superiori torneranno a visitare le imprese che hanno aderito al nostro invito. Dodici realtà dal grande valore produttivo, dove circa 300 ragazzi potranno toccare con mano cosa significa fare impresa e vedere le materie oggetto di studio declinate nell’impegno quotidiano. Una giornata per conoscere il valore del lavoro, l’importanza e la bellezza di intraprendere, di trasformare un’idea in progetto e un progetto in un risultato concreto, quando il 'fare insieme' porta a condividere saperi e raggiungere nuovi traguardi ”.

Gli studenti saranno anche ospiti in un evento in Confindustria in cui gli imprenditori, si racconteranno a tu per tu, partendo dalle esperienze personali e aziendali, per tracciare il quadro dell’economia e delle prospettive che attendono i giovani, protagonisti del domani.