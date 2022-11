Tanti piccoli “sindaci di Savigliano” del domani in visita al Comune [FOTO]

Nelle scorse ore il Comune di Savigliano ha ricevuto l'allegra visita di una decina di bambine e bambini della scuola dell'infanzia “Principe di Piemonte”, sezione “verdi”.

I piccoli, tutti tra i quattro e i cinque anni, si sono recati in Sala Consiglio per far timbrare e firmare al sindaco la loro speciale carta d'identità, il tema su cui stanno lavorando quest'anno.

Ad accompagnarli, le maestre Lucrezia e Michela. "In questi mesi – spiegano le insegnanti – stiamo portando avanti un lavoro sull'identità. Per farlo, siamo partiti dal personaggio di Pinocchio, che per viaggiare ha bisogno del documento rappresentato dalla carta d'identità. E da lì ne abbiamo disegnate e realizzate fisicamente, portandole quindi a firmare in Municipio".

Attenti e partecipi, i bambini hanno raccontato dei loro elaborati al sindaco Antonello Portera e alla vicesindaco Federica Brizio. Prima di andare via, hanno ricevuto una simbolica mini-fascia tricolore da sindaco.

"Siamo stati molto felici di ricevere la visita di questi piccoli gioiosi, colorati e sorridenti – afferma Portera –. Ringraziamo le maestre per averli portati a conoscere da vicino il municipio e averli in qualche modo fatti avvicinare, pur così piccoli, al mondo delle istituzioni. E chissà che tra di loro non si nasconda il primo cittadino di Savigliano di domani!".