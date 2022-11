Vivere e lavorare senza acqua potabile, succede a Coumboscuro: "Il Comune intervenga almeno con l'approvvigionamento"

Vivere la quotidianità senza acqua potabile è inimmaginabile per ognuno di noi. Figuriamoci vivere la quotidianità e lavorare, senza acqua. È quello che purtroppo accade agli abitanti di una parte della Valle Grana, la porzione di territorio del vallone di Coumboscuro. Il problema si è accentuato negli ultimi mesi, causa il perdurare della siccità.

La denuncia arriva dalla famiglia Arneodo, che abita in frazione Marchion. “L’ho già segnalato ad inizio agosto – dice la signora Anna Arneodo - da metà luglio 2022 le sorgenti che alimentano i piccoli acquedotti ad uso della borgata si sono totalmente prosciugate. Il fenomeno interessa tutto il vallone di Santo Lucìo de Coumboscuro nel quale non esiste alcun acquedotto pubblico ed il servizio idrico è esclusivamente fornito da piccoli acquedotti privati in tutte le numerose frazioni”.

La famiglia Arneodo è composta da 5 persone ed abita stabilmente nella borgata, un fenomeno purtroppo ormai rarissimo nei piccoli paesi di montagna. Due componenti del nucleo lavorano a tempo pieno nell’agricoltura: radicamento? Passione per la propria terra? Necessità? Le ragioni possono essere molteplici, forse tutte, ma il problema resta.

“L’azienda agricola di cui sono titolare alleva 60 capi ovini di razza sambucana – continua Anna Arneodo -, ha una superficie di circa 10 ha coltivati a foraggere, patate, orti in pieno campo, erbe officinali, castagni, oltre a 10 ha di pascolo e necessita continuativamente di acqua specialmente per l’abbeveraggio degli animali”.

Una situazione impossibile da sostenere. E allora gli Arneodo lanciano un appello al Comune di Monterosso Grana: “Chiediamo – conclude la signora Anna - l’intervento in via provvisoria dell’ente con la fornitura di adeguate provviste di acqua potabile (anche in previsione del rientro dall’alpeggio delle pecore nelle prossime settimane) in attesa di una soluzione definitiva del problema, che dovrà necessariamente consistere nella realizzazione di un acquedotto frazionale a servizio delle borgate del vallone”.