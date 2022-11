Backstage torna domani sera, e dedica la puntata ai Trelilu

Torna in onda domani sera, giovedì 17 novembre, a partire alle ore 21, la trasmissione Backstage, approfondimento settimanale di Targato Cn e La Voce di Alba condotta da Gian Maria Aliberti Gerbotto, che questa settimana ha scelto di dedicare la puntata ai Trelilu.

I videospettatori potranno assistere alla diretta comodamente dal proprio computer, smartphone, tablet o smart TV a partire dalle ore 21.00 sulle home page di TargatoCn.it e LaVocediAlba.it, e sulle relativa pagina Facebook. Nei giorni successivi sarà possibile rivedere tutto il dibattito sul nostro giornale.

Trentun anni di carriera, diciotto album, musica e tanta comicità.

Domani sera ospiteremo il quartetto vocale e strumentale che si dedica alla canzone piemontese. Passando in rassegna i componenti della band, per chi ancora non li conoscesse, troviamo il Maestro Spiegazza (voce), Bertu (chitarra e voce), Peru (clarinetto, flauto e voce) e Franco (contrabbasso, percussioni e voce).

Una puntata che si preannuncia spumeggiante e divertente, vi aspettiamo!